Черкасские полицейские оперативно задержали банду вымогателей

Новости Украины:В Черкассах задержана группировка вымогателей.

В Черкассах полицейские задержали группу вымогателей.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Черкасской области.

Отмечается, что злоумышленники, угрожая потерпевшему пистолетом, завладели его автомобилем и заставили написать долговую расписку.

«15 декабря в полицию поступила информация, что в Черкассах группа неизвестных мужчин под угрозой применения оружия завладела автомобилем иностранного производства жителя Киевщины. Кроме того, злоумышленники заставили потерпевшего написать долговую расписку на несколько тысяч долларов», - говорится в сообщении.

Правоохранители за несколько часов установили местонахождение злоумышленников и задержали их. В настоящее время решается вопрос об открытии ряда уголовных производств.