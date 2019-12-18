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Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу

Снятие неприкосновенности? НАБУ и САП бьют тревогу
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о приведении в соответствие с Конституцией законодательства в части неприкосновенности нардепов.

Поддержанный 18 декабря Радой законопроект №2237 о якобы снятии депутатской неприкосновенности снизит эффективность расследования преступлений, совершенных с участием действующих парламентариев, а отдельные его нормы могут привести к процессуальным проблемам еще в начале расследования и позволить этим участникам избежать ответственности.

Как сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), такое положение вещей вызывает глубокое беспокойство у бюро, которому подследственные народные депутаты Украины, и прокуроров Специализированный антикоррупционной прокуратуры (САП), осуществляющих процессуальный надзор во всех уголовных производствах НАБУ.

"Согласно законопроекту №2237, генеральный прокурор (или исполняющий его обязанности) станет единственным в Украине, кто сможет внести сведения о совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в Единый реестр досудебных расследований - то есть начать расследование. Указанная норма ставит под угрозу независимость детективов НАБУ и прокуроров САП в своей деятельности, ведь теперь перед тем, как начать расследование, они должны обратиться к Генпрокурору, чтобы убедить его внести сведения в ЕРДР. Кроме того, законопроект не определяет, каким образом следователи должны передавать информацию Генпрокурору, чтобы тот начал расследование", - говорится в сообщении.

Также законопроект частично исключает сбор доказательств в производстве. "Допустим, в пределах одного расследования детективы НАБУ обнаружили другое преступление, к которому вероятно причастен нардеп. До вступления в силу законопроекта №2237 следователю было достаточно выделить указанный эпизод и расследовать как отдельное производство. Если же проголосованный проект приобретет статус закона, детективам придется убеждать генпрокурора начать расследование, однако после его начала все собранные в рамках другого дела доказательства признаются недопустимыми", - отмечают в НАБУ.

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При этом в сообщении отмечается, что это лишь некоторые из угроз, которые содержит законопроект: кроме них есть еще немало процессуальных аспектов, которые способны заблокировать работу детективов НАБУ и прокуроров САП в сфере очистки законодательного органа от коррупции.

"Со своей стороны, Национальное бюро и САП готовы присоединиться к процессу доработки законопроекта и предоставить свои рекомендации", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Рада 291 голосом поддержала во втором чтении и в целом законопроект №2237, которым привела некоторые законы в соответствие с Конституцией Украины в части неприкосновенности народных депутатов.

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Не дали ни одного голоса в поддержку законопроекта фракции "Европейская солидарность", "Батькивщина" и "Голос". Народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин отметил, что законопроект не отменяет депутатскую неприкосновенность, а "ее цементирует". Он подверг критике монополию генерального прокурора на проведение всех возможных действий в отношении народных депутатов.

По словам главы комитета по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского, при подготовке ко второму чтению к законопроекту была предложена 101 поправка, 32 из которых были учтены полностью или частично.

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Монастырский отметил, что среди новаций - норма о том, что данные о совершенных народными депутатами правонарушениях в ЕРДР имеет право вносить генеральный прокурор, и это новация, которую поддержали разные фракции. Глава комитета обратил внимание, что согласно законопроекту вести досудебное расследование уголовных производств, открытых против народных депутатов, имеют право следователи НАБУ и центрального аппарата ГБР.

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Верховная Рада, Неприкосновенность, САП, НАБУ.
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