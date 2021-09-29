Уволен глава Миграционной службы Украины
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НАБУ проводило обыски у руководства Госмиграционной службы по делу о хищении средств.
Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка, который недавно сыграл свадьбу с "Настей из Уханя", уволили.
Об этом сообщает Klymenko Time.
В сообщении указывается, что временным исполняющим обязанности ГМС назначена Наталья Науменко.
Ранее агентство "УНН" сообщало, что 22 сентября сотрудники НАБУ проводили обыски в офисе Соколюка и его заместителей. Детективы проводили их с целью проверки информации о хищении средств при сооружении нового офиса ведомства по адресу Павловская, 29, что в Киеве.
По данным издания, детективы установили, что строительство проводилось по завышенной стоимости, а работы выполняли компании, связанные с руководством ГМС.
НАБУ эту информацию не комментировало.
Соколюк тоже не предоставлял информации о произошедшем, но выложил у себя на странице пост со словами песни группы Браво "Ну вот и все…".
Как известно, Соколюк занимает должность главы ГМС с 2015 года, а его ведомство не впервые попадает под прицел НАБУ.
Так в 2017 году детективы объявили о подозрении его первой заместительнице Дине Пимаховой, ее обвиняли в получении неправомерной выгоды за оформление документов для иностранцев на пребывание в Украине.
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