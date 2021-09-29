Уволен глава Миграционной службы Украины

НАБУ проводило обыски у руководства Госмиграционной службы по делу о хищении средств.

Главу Миграционной службы Украины Максима Соколюка, который недавно сыграл свадьбу с "Настей из Уханя", уволили.

Об этом сообщает Klymenko Time.

В сообщении указывается, что временным исполняющим обязанности ГМС назначена Наталья Науменко.

Ранее агентство "УНН" сообщало, что 22 сентября сотрудники НАБУ проводили обыски в офисе Соколюка и его заместителей. Детективы проводили их с целью проверки информации о хищении средств при сооружении нового офиса ведомства по адресу Павловская, 29, что в Киеве.

По данным издания, детективы установили, что строительство проводилось по завышенной стоимости, а работы выполняли компании, связанные с руководством ГМС.

НАБУ эту информацию не комментировало.

Соколюк тоже не предоставлял информации о произошедшем, но выложил у себя на странице пост со словами песни группы Браво "Ну вот и все…".

Как известно, Соколюк занимает должность главы ГМС с 2015 года, а его ведомство не впервые попадает под прицел НАБУ.

Так в 2017 году детективы объявили о подозрении его первой заместительнице Дине Пимаховой, ее обвиняли в получении неправомерной выгоды за оформление документов для иностранцев на пребывание в Украине.