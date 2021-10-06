Мэру Одессы вручили подозрение в совершении преступления: что известно
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Труханову якобы вручили второе подозрение от НАБУ
Одесские СМИ пишут о том, что мэру Одессы Геннадию Труханову вручили новое подозрение от НАБУ.
Об этом пишет "7 канал Одесса", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.
СМИ сообщает, что подробности о сути этого дела инсайдеры пока не раскрывают, обещая обнародовать всю информацию уже официально в ближайшие часы.
Отметим, что Труханов проходит по еще одному уголовному делу — о возможном хищении 92 млн грн под закупки Одесским городским советом зданий завода "Краян".
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