Мэру Одессы вручили подозрение в совершении преступления: что известно

Автор
Елена Волкова
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Мэру Одессы вручили подозрение в совершении преступления: что известно Новость обновлена 06 октября 2021, 13:00

Труханову якобы вручили второе подозрение от НАБУ

Одесские СМИ пишут о том, что мэру Одессы Геннадию Труханову вручили новое подозрение от НАБУ.

Об этом пишет "7 канал Одесса", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах. 

СМИ сообщает, что подробности о сути этого дела инсайдеры пока не раскрывают, обещая обнародовать всю информацию уже официально в ближайшие часы.

Отметим, что Труханов проходит по еще одному уголовному делу — о возможном хищении 92 млн грн под закупки Одесским городским советом зданий завода "Краян".

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