Зеленскому нужно идти на досрочные президентские выборы, пока есть шанс победить хотя бы на них

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий рассказал, почему власть попытается организовать досрочные выборы президента

Банковая медленно, но верно прибирает в свои руки всю полноту власти. В октябре вот фактически повторно «взяли» парламент, сменив относительно лояльного ко всем фракциям Разумкова. Уже не раз поднагнули суды. Происходит «зачистка» нелояльной местной власти – со странными смертями (Кривой Рог), досрочными уходами с поста (Запорожье), и старыми уголовными делами (Одесса).

Если ты не встречаешь серьезного противодействия, появляется желание максимально взять власть в свои руки, чтобы управлять всеми процессами. Естественное стремление при слабых институтах, при слабой политической культуре. Зеленский и Ко открыто говорят, что ради реформ готовы идти на нарушение регламента.

Центральную власть и силовые структуры Банковая фактически взяла в свои руки. Кроме НАБУ и САП, которые относительно контролирует Запад.

Нужно брать местную власть. И идти на досрочные президентские выборы, пока есть шанс победить хотя бы на них. Второй срок после очередных выборов президента Украины (должны состояться 31 марта 2024 года) ему точно не светит. Во-первых, есть украинская традиция, нарушенная лишь Кучмой, – не больше одного срока для президента. Во-вторых, не верю, что рейтинг Зеленского позволит ему рассчитывать на победу через два с половиной года.

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Сейчас рейтинг Зеленского более-менее держится, потому что нет новых лиц, есть усталость, коронавирус. Это сдерживает резкое падение рейтинга – на 10-15%. Но за оставшееся до выборов время всё это будет потеряно. Если уж на пике не смогли ничего сделать, то теперь – и подавно. Тем более, что практически все свои обещания Зеленский и «слуги» выполняют с точностью наоборот. Вопрос мира не решен, ситуация на Донбассе ухудшается.

Экономика не стала свободней. Бизнесу закручивают гайки. Всех украинцев давят налогами.

Борьба с олигархами – чистая имитация, антимонопольных действий ощутимых нет.

Зеленскому как воздух нужны досрочные выборы, к которым всё идет. Думаю, устроить их попытаются в 2022 году. Но для того, чтобы получить удобный результат, Банковой нужен контроль над местной властью. Электорально в 2020-м они проиграли. А теперь пытаются административно «прогнуть» победителей. Подвесить на крючки уголовных дел, оказывать давление иным способом. Как сделали с тем же мэром Одессы Трухановым.

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Точно так же возьмутся за других.

Посмотрите на ситуацию в Киеве. «Слуги» откровенно говорят, что собираются голосовать за закон о столице, разделив должности городского головы и руководителя Киевской городской государственной администрации (КГГА). Грубо говоря, лишить Виталия Кличко возможности серьезно влиять на ситуацию в городе. Кличко принимает антимеры, пытаясь возродить райсоветы. Туда перейдет часть полномочий, бюджет и т.д. Имея достаточно серьезные возможности, Кличко получит там если не большинство, то достаточно хорошие фракции. И таким образом относительно нивелирует это нападение на самоуправление Киева. Ведь «слуги» просто идут по беспределу. Киевляне проголосовали за одного мэра, с определенными полномочиями, а Офис президента хочет сделать главным другого человека.

Посмотрим, как власть будет выкручиваться из ситуации с отопительным сезоном, с тарифами.

Судя по тому, как они оказались не подготовлены к коронавирусу, к энергетическим вызовам, нас ждут очередные проблемы.

Центр пытается перевести все стрелки на местную власть.

Но вряд ли это сработает. Все кризисы (а их число нарастает, как снежный ком) будут отражаться на рейтингах Зеленского и его партии. И никакая покупная социология тут не поможет.

Поэтому Зеленский пойдет на досрочные выборы. Найдут причину. Поменяют Избирательный кодекс, что позволит Зеленскому, не досидев первый срок, претендовать на второй.

Свое президентство Зеленский начал с нарушения Конституции, запустив досрочные парламентские выборы. И продолжает в том же стиле.

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