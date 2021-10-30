ОП ищет союзников к новым выборам среди патриотически направленных сил - источник "Телеграфа"
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У Зеленского ищут союзников к новым выборам.
Офис президента уже готовится к следующим выборам в Верховную Раду и активно ищет союзников, среди партий, ориентирующихся на патриотический электорат.
Как рассказали "Телеграфу" источники в парламенте, управляет процессом глава ОП Андрей Ермак.
По их словам, таким образом Банковая намерена "откусить" часть рейтинга у партии пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".
При этом они говорят, что в первую очередь речь идет о новой партии Сергея Притулы, которая может забрать у "ЕС" около 4% поддержки избирателей.
Собеседник в "ЕС" рассказал, что Офис президента также намерен взяться за политсилу бывшего премьера Украины Владимира Гройсмана.
"Банковая еще Гройсмана будет качать против нас, да, у него рейтинг поддержки в рамках 5%, но в этих процентах – наших 3 или даже 4%", — сказал он.
Кроме того, Ермак хочет взять "под крыло" партию "Свобода".
"Свобода" ничего не оттянет, у нас разный электорат. Хотя они уже давно работают против нас", — сказали "Телеграфу" в "ЕС".
Стоит отметить, что представители "Свободы" и Притулы отрицают сотрудничество с Банковой.
Спикер "Свободы" Христя Равлюк, отвечая на запрос "Телеграфа" отметила, что не исключает, что распространение таких слухов может быть пиар-ходом "ЕС". Вместе с тем она указывает, что никаких переговоров с ОП ее партия не ведет и вести не намерена.
Доверенное лицо Притулы Павел Петриченко указал, что партия находится на самом начальном этапе формирования и сейчас проводится работа с людьми в регионах. Комментировать же возможное сотрудничество политсилы с Банковой там отказались.
Как сообщалось ранее, "Телеграф" писал о том, с какими проблемами столкнулся ОП в подготовке к новым выборам и какие шаги там предпринимают для того, чтобы обеспечить себе необходимое количество мест в Раде нового созыва.
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