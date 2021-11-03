Укр

Гордон напророчил Ермаку президентское будущее (видео)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Андрей Ермак Новость обновлена 03 ноября 2021, 07:39
Андрей Ермак

Глава офиса президента имеет юридический, политический и продюсерский опыт.

Андрей Ермак, который возглавляет Офис президента, потенциально может стать участником политической гонки на ближайших президентских выборах в Украине. 

Об этом заявил Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина24". 

Он отметил, что Ермак "поднаторел в госуправлении", назвал его талантливым юристом и вспомнил о бэкграунде, с которым Ермак присоединился к команде президента Владимира Зеленского. 

Напомним, Ермак с 1995 года занимается адвокатской практикой. Спустя два года организовал компанию, которая занимается защитой интеллектуальной собственности таких компаний как Disney и Pixar. В политическом направлении имеет опыт работы от помощника народного депутата до участия в переговорах в формате нормандской четверки. 

Офис президента Ермак возглавил с 11 февраля 2020 года. При этом именно ему инсайдеры отводят роль того, кто определяет кто и какое положение занимает в украинском политикуме. 

Ранее "Телеграф" писал, что под управлением Ермака ищут союзников на будущих выборах в парламент, а также что именно он занимается подбором человека на должность главы Нацбанка

Теги:
#Дмитрий Гордон #Андрей Ермак #Офис Президента
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