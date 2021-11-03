Гордон напророчил Ермаку президентское будущее (видео)

Глава офиса президента имеет юридический, политический и продюсерский опыт.

Андрей Ермак, который возглавляет Офис президента, потенциально может стать участником политической гонки на ближайших президентских выборах в Украине.

Об этом заявил Дмитрий Гордон в эфире канала "Украина24".

Он отметил, что Ермак "поднаторел в госуправлении", назвал его талантливым юристом и вспомнил о бэкграунде, с которым Ермак присоединился к команде президента Владимира Зеленского.

Напомним, Ермак с 1995 года занимается адвокатской практикой. Спустя два года организовал компанию, которая занимается защитой интеллектуальной собственности таких компаний как Disney и Pixar. В политическом направлении имеет опыт работы от помощника народного депутата до участия в переговорах в формате нормандской четверки.

Читайте также: Категория Политика Ермак готовит Банковую к новым выборам: нашли роль для Притулы и даже для Тягнибока По информации "Телеграфа", Офис президента ради победы Зеленского на выборах готов работать с партиями Притулы, "Свободой" и "За будущее"

Офис президента Ермак возглавил с 11 февраля 2020 года. При этом именно ему инсайдеры отводят роль того, кто определяет кто и какое положение занимает в украинском политикуме.

Ранее "Телеграф" писал, что под управлением Ермака ищут союзников на будущих выборах в парламент, а также что именно он занимается подбором человека на должность главы Нацбанка.