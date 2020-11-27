После родителей Зеленского в сети вспомнили семью Ермака (фото)

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский совершил визит к родителям в Кривой Рог и выложил фотографию в сеть, чем вызвал волну шуток в сети.

На фоне этого, журналисты решили вспомнить и о семье главы Офиса президента Андрея Ермака.

"Ну, хоть Ермак (тот, у кого Вова президентом работает) из интеллигентной семьи", - написала журналистка Алена Яхно у себя в Facebook.

Эту и другие фотографии впервые опубликовало издание Бабель.

Как сообщалось ранее, главу ОП Андрея Ермака часто видят в компании Зеленского, а его имя в Украине достаточно известное.

Так, например, в октябре ОП оконфузился, упомянув имя Ермака наравне с Зеленским, когда тот принял участие в мероприятиях ко Дню защитника.

23 ноября Зеленский и Ермак заявили о том, что вылечились от коронавируса.

Отметим, что сам Ермак аргументировал такую близость к Зеленскому надобностью "обеспечить максимально эффективное выполнение президентом его функциональных обязанностей"