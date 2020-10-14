Куда ж без Ермака: странный пост Офиса президента озадачил пользователей сети

Украинцы заподозрили главу ОП в политических махинациях.

В среду, 14 октября, Офис президента Украины Владимира Зеленского отличился с неприкрытым пиаром своего руководителя, Андрея Ермака.

Ситуация вызвала бурное обсуждение в сети, сообщает "Телеграф".

Отмечается, что сегодня ОП коротко отчитался об участии Зеленского в торжествах ко Дню защитника, и показал фото возложения им цветов к Стене памяти на Михайловской площади в Киеве.

При этом в последнем предложении зачем-то добавили, что на мероприятии был и Ермак.

Журналист Сергей Сидоренко обратил внимание, что президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, - ни один уважаемый в мире политик не попадал в такой казус.

Более того, общественности толком не известны даже имена руководителей их администраций, поскольку их упоминание наравне со столь влиятельными лидерами было бы чистой воды самопиаром.

Хотя в сети можно найти имя человека, занимающего эту должность в России, сам он тоже никому не известен, в отличии от Ермака.

Журналистка Марина Шашкова сравнила главу Офиса президента Зеленского с персонажем сериала "Карточный домик", Фрэнсисом Андервудом, который по сюжету пришел ко власти исключительно за счет политических махинаций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возможной отставке Андрея Ермака в не столь отдаленном будущем.