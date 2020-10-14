Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины

Как известные политические деятели поздравили украинцев с Днем защитника Украины.

В эту среду, 14 октября, празднуется День защитника Украины, который отмечается с 2014 года. а с 2015 года является официальным выходным.

Президент Украины Владимир Зеленский обновил фото обложки на своей странице в Фейсбуке.

Поздравление от пятого президента Украины Петра Порошенко, при котором этот праздник стал государственным.

Политическая партия "Слуга народа" вспомнила о шестой годовщине российской агрессии и предлагает установить тематическую рамку на фото в Фейсбуке.

Поздравление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Экс-лидер "Правого сектора" и участник АТО Дмитрий Ярош поздравил украинцев в поэтической форме.

Поздравление от бывшего первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.

Народный депутат Ирина Геращенко выложила фото с передовой.

Поздравление от известного блогера среди священников Александра Дедюхина.

Поздравление от активиста и волонтера Романа Доника.

Напомним, "Телеграф" собрал яркие картинки и открытки к 14 октября.

Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября.

Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками.

Поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах - смотрите их тут.