Как Зеленский, Порошенко, Ярош и другие поздравили украинцев с Днем защитника Украины

В эту среду, 14 октября, празднуется День защитника Украины, который отмечается с 2014 года. а с 2015 года является официальным выходным.
Президент Украины Владимир Зеленский обновил фото обложки на своей странице в Фейсбуке.
Поздравление от пятого президента Украины Петра Порошенко, при котором этот праздник стал государственным.
Политическая партия "Слуга народа" вспомнила о шестой годовщине российской агрессии и предлагает установить тематическую рамку на фото в Фейсбуке.
Поздравление от украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.
Экс-лидер "Правого сектора" и участник АТО Дмитрий Ярош поздравил украинцев в поэтической форме.
Поздравление от бывшего первого замглавы Национальной полиции Украины Вячеслава Аброськина.
Народный депутат Ирина Геращенко выложила фото с передовой.
Поздравление от известного блогера среди священников Александра Дедюхина.
Поздравление от активиста и волонтера Романа Доника.
Напомним, "Телеграф" собрал яркие картинки и открытки к 14 октября.
Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября.
Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками.
Поздравления с Днем защитника Украины в прозе и стихах - смотрите их тут.