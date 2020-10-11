Что подарить на День защитника Украины: интересные идеи для поздравления своими руками

В среду, 14 октября в Украине отмечают День защитника Украины. В этот праздник большинство женщин поздравляют своих мужчин приятными подарками.

День защитника Украины - государственный праздник в честь людей, которые защищают территориальную целостность и безопасность страны. Это профессиональный праздник, его отмечают с 2014 года, после того, как в Украине перестали праздновать 23 февраля.

Хорошим подарком для защитника нашей страны может стать подготовленный танец. Он не только поднимет настроение, но и оставит яркие впечатления.

Не забудем и о красивых стихах. Их можно сочинить, или, если не считаете себя поэтом, выучить уже готовые. Предлагаем вам несколько вариантов из портала Soroka-vorona.info:

Также у нас есть душевные поздравления с Днем защитника Украины в стихах и прозе.

Красивый рисунок

В этих роликах вы найдете примеры патриотических рисунков, которые точно поднимут боевой духа наших мужчин.

Также напомним и о таком подарке, как оригами и открытки, которые можно сделать своими руками.

Примеры в обучающих видео:

5 идей осенних поделок своими руками из разных материалов на День защитника Украины

Как ранее сообщал "Телеграф", День защитника Украины в 2020 году единственным официальным праздником октября. Праздник припадает на среду, которая и будет выходным днем.