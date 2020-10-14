Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября

В среду, 14 октября 2020 года, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника. С 2015 года этот день является официальным выходным.
В этот день "Радіо Свобода" поделилась прекрасным постером, который подхватили другие пользователи Сети.
Вітаємо! pic.twitter.com/WTYjtSgGFN
— Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 13, 2020
"Добрячуватий милий постер до Дня захисників України", - прокомментировал Роман Кулык.
"Гарно", - так прокомментировал постер Евгений Магда.
Другие пользователи часто комментируют постер словами "Слава Украине - Героям Слава".
Также, 14 октября отмечаются праздники Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества и войска.
Напомним, "Телеграф" собрал яркие картинки и открытки к 14 октября.
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