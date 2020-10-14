Украинцев тронул добрый постер на День защитника 14 октября

на День защитника Украины появился трогательный постер, который понравился многим пользователям соцсетей.

В среду, 14 октября 2020 года, в Украине отмечается государственный праздник - День защитника. С 2015 года этот день является официальным выходным.

В этот день "Радіо Свобода" поделилась прекрасным постером, который подхватили другие пользователи Сети.

"Добрячуватий милий постер до Дня захисників України", - прокомментировал Роман Кулык.

"Гарно", - так прокомментировал постер Евгений Магда.

Другие пользователи часто комментируют постер словами "Слава Украине - Героям Слава".

Также, 14 октября отмечаются праздники Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества и войска.

Напомним, "Телеграф" собрал яркие картинки и открытки к 14 октября.

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