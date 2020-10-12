День защитника Украины: когда отмечают праздник и будет ли он выходным

14 октября 2020 года в Украине отмечается государственный праздник - День защитника.

В эту среду будет праздноваться День защитника Украины, который отмечается с 2014 года. В 2015 году Верховная Рада приняла закон, согласно которому этот день является официальным выходным.

Отметим, что перед праздником во вторник, 13 октября, рабочий день будет сокращен на один час.

Также, 14 октября отмечаются праздники Покровы Пресвятой Богородицы и День украинского казачества и войска.

Напомним, "Телеграф" собрал для вас подборку занимательных идей подарков на День защитника Украины.

Как сообщалось ранее, в октябре украинцев ожидает еще одно событие - перевод часов. При переходе на зимнее время стрелки часов необходимо перевести на один час назад. Также сообщалось, что сезонный перевод стрелок в Украине может быть отменен. Соответствующий законопроект был зарегистрирован советником Президента Украины Русланом Стефанчуком.