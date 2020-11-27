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"Брауни на столе нет, значит Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы

"Брауни на столе нет, значит Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы
07:49 Сегодня Телеграф Фото: facebook - Владимир Зеленский

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский выложил фото своего визита к родителям в Кривом Роге, чем вызвал волну шуток в сети.

Снимок он опубликовал на своем Фейсбуке.

На фото Зеленский вместе с родителями, отцом, профессором и доктором наук Александром, и матерью Риммой за столом на кухне, - перед ними накрыты простые блюда, стоят четыре стопки, и в целом интерьер кухни выглядит обычным, и даже устаревшим, будто бы показательно.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!", - нетипично прокомментировали снимок на странице Зеленского.

Стоит отметить, что украинский лидер с малыми шансами ведет страницы в соцсетях самостоятельно, и подпись вероятно сделали его пресс-секретарь Юлия Мендель или глава Офиса президента Андрей Ермак, которые уже и не так оконфузились онлайн.

В свою очередь, пользователи сети не остались в стороне и отреагировали на фото.

Блогер Дмитрий Коваленко в своем Фейсбук поделился фотожабой в реакцию на пост президента.

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В Фейсбуке "Баба і кіт" задумались, кому налита четвертая рюмка, - Андрею Ермаку или Юлии Мендель.

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Политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил, что отец Зеленского не похож на на заведующего кафедрой в вузе доктора наук:

"Цепуру папе потолще, а то какой-то фраер, а не доктор технических наук, профессор))) А так обстановочка на кухне супер - электорат оценит, и набор блюд на крепкую пятёрочку - полный ништяк!!! Режиссеру 5, статистам 4 с плюсом", - пишет он.

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Журналист Михаил Голуб задался вопросом: "Вы тоже ковид возите пожилым родителям?".

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Другие пользователи также делились своими фотожабами и шутками по данному поводу.

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Стоит отметить, что ранее пресс-секретаря президента Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном "шестом мишке брауни", в котором нашли намек на Зеленского, который является шестым президентом Украины.

Читайте также в материале "Телеграфа", как Офис президента Украины Владимира Зеленского отличился с неприкрытым пиаром своего руководителя, Андрея Ермака.

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Украина, Владимир Зеленский.

Автор:

Телеграф
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