"Брауни на столе нет, значит Ермак": конфуз Зеленского с родителями породил новые мемы и фотожабы

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский выложил фото своего визита к родителям в Кривом Роге, чем вызвал волну шуток в сети.

Снимок он опубликовал на своем Фейсбуке.

На фото Зеленский вместе с родителями, отцом, профессором и доктором наук Александром, и матерью Риммой за столом на кухне, - перед ними накрыты простые блюда, стоят четыре стопки, и в целом интерьер кухни выглядит обычным, и даже устаревшим, будто бы показательно.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!", - нетипично прокомментировали снимок на странице Зеленского.

Стоит отметить, что украинский лидер с малыми шансами ведет страницы в соцсетях самостоятельно, и подпись вероятно сделали его пресс-секретарь Юлия Мендель или глава Офиса президента Андрей Ермак, которые уже и не так оконфузились онлайн.

В свою очередь, пользователи сети не остались в стороне и отреагировали на фото.

Блогер Дмитрий Коваленко в своем Фейсбук поделился фотожабой в реакцию на пост президента.

В Фейсбуке "Баба і кіт" задумались, кому налита четвертая рюмка, - Андрею Ермаку или Юлии Мендель.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий заметил, что отец Зеленского не похож на на заведующего кафедрой в вузе доктора наук:

"Цепуру папе потолще, а то какой-то фраер, а не доктор технических наук, профессор))) А так обстановочка на кухне супер - электорат оценит, и набор блюд на крепкую пятёрочку - полный ништяк!!! Режиссеру 5, статистам 4 с плюсом", - пишет он.

Журналист Михаил Голуб задался вопросом: "Вы тоже ковид возите пожилым родителям?".

Другие пользователи также делились своими фотожабами и шутками по данному поводу.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретаря президента Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном "шестом мишке брауни", в котором нашли намек на Зеленского, который является шестым президентом Украины.

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