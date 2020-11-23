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Мендель угодила в новый скандал: что за пост про брауни она удалила из Instagram

Мендель угодила в новый скандал: что за пост про брауни она удалила из Instagram
07:35 Сегодня Телеграф

Пресс-секретаря президента Украины Юлию Мендель высмеяли за пост о не идеальном «шестом мишке брауни». На фото видно, что десерт сделан не идеально и один из шести «мишек брауни» не получился.

 Этот пост она опубликовала вечером в воскресенье, 22 ноября, на своей странице в Instagram.

Шестой медвежонок Украины: брауни Юлии Мендель породили мемы, фотожабы и шутки в сети

«Жизнь не идеальна. Шестой мишка брауни - яркое тому доказательство», - прокомментировала она свою фотографию.

Однако из Instagram фото она удалила через несколько часов, ситуацию никак не комментирует, но в сети успели сохранить скриншот.

Сейчас ее страница выглядит так:

Отметим, что Владимир Зеленский - шестой президент Украины, и многие провели параллели между ним и медвежонком, хотя о нем ли шла речь в посте на самом деле - непонятно. На под скрином сообщению Мендель люди оставили много отзывов: "Ну, не каждому дано испечь... шестого... Все разваливается и разваливается... Господи, ну хотя бы намек в ней был на способность анализировать...", "Может Мендель - засланный казачок", "У него коронавирус, а вы все бессердечные, в мишки, конечно".

Напомним, что ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель оконфузилась с сообщением о коронавирусе у Владимира Зеленского..

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Владимир Зеленский, Юлия Мендель.

Автор:

Телеграф
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