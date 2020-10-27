Ермак объяснился за чрезмерную близость с Зеленским

Глава Офиса Президента Андрей Ермак объяснил, почему слишком часто фигурирует на фото вместе с главой государства Владимиром Зеленским.

На обвинения в самопиаре он ответил в рамках интервью "Бабель".

Журналистка напомнила высказывания Ермака, что у него "не выросла корона", и уточнила причины столь чрезмерной и показательной близости к президенту.

"Видите, с одной стороны кто-то критикует, что мало коммуникации, надо больше ходить, говорить, с другой, критикуют, что меня много. Все мои действия сконцентрированы на одной цели: обеспечить максимально эффективное выполнение президентом его функциональных обязанностей", - ответил чиновник.

По словам Ермака, он просто выполняет свою работу как менеджер Офиса президента.

Как сообщал "Телеграф", ранее Ермак объяснил, почему чуть больше половины средств фонда по борьбе с коронавирусом в Украине направили на ремонт и строительство дорог.