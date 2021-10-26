"Телеграф" дізнався, кого в ОП сватають на місце нового голови Нацбанку

Кандидатів просуває особисто Андрій Єрмак, кажуть наші джерела.

Офіс президента продовжує пошук претендентів на посаду нового голови Національного банку України. Як відомо, президент Володимир Зеленський незадоволений нинішнім головою центробанку Кирилом Шевченком. За словами двох джерел видання, у шорт-листі залишилося лише дві людини.

"Зараз два головні претенденти — Катерина Рожкова (перший заступник голови НБУ, — Ред.) та Андрій Пишний (екс-голова Ощадбанку, — Ред.)", — прокоментував співрозмовник видання на правах анонімності.

Інше джерело уточнило, що пошуком кандидатів спочатку займався голова ОП Андрій Єрмак.

"І Рожковій та Пишному (посаду голови НБУ — Ред.) пообіцяв особисто Єрмак", — додав наш співрозмовник.

Пошук кандидата на голову НБУ продовжується з літа поточного року. Спочатку, як повідомляють співрозмовники, у Шевченка стався конфлікт із Єрмаком, пізніше ним був незадоволений уже й президент Зеленський. Причиною цього стала низка скарг від представників банківської сфери на управління Нацбанком та поглядом Шевченка на реформування банківської системи.

Але вирішувати питання поки що планується не раніше виділення нового траншу МВФ, повідомляють джерела. Остаточне рішення щодо програми Stand-By для України очікується у листопаді. Україна зможе отримати транш у розмірі 700 млн. доларів.

Нагадаємо, Кирило Шевченко обіймає посаду голови НБУ з липня 2020 року. До цього п’ять років був головою правління державного Укргазбанку.

Кирило Шевченко

Катерина Рожкова почала працювати у керівництві НБУ з 2015 року на посаді директора Департаменту банківського обліку (до цього працювала у НБУ та приватних банках). З 15 липня 2018 року обіймає посаду першого заступника голови НБУ.

За інформацією ЗМІ, є фігуранткою розслідування ДБР щодо розкрадання державних коштів та навіть держзради. Нібито під час націоналізації "ПриватБанку" Рожкова та ще низка представників керівництва НБУ були причетні до передачі великим міжнародним компаніям приватної інформації.

Катерина Рожкова

Андрій Пишний очолював "Ощадбанк" з 2014 по 2020 рік. Є давнім соратником Арсенія Яценюка. Займався ребрендингом "Ощаду". Другий контракт із Пишним не уклали, конкурс закінчився скандалом та його скасуванням.

Андрій Пишний

Під керівництвом Пишного "Ощадбанк" допоміг компаніям олігарха Андрія Веревського практично за копійки купити збанкрутілий завод із виробництва соняшникової олії. Збиток держави становив понад 6,7 млрд грн.