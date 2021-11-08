"Чудеса на виражах": Гордон насмешил сеть фото с волосами жены
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Снимок вызвал очередную волну шуток о волосах Гордона
Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, которого на днях выдворили из Грузии, посмешил украинцев фотографией с волосами своей жены.
Соответствующее фото он опубликовал 8 ноября в своем Инстаграм, сообщает "Телеграф".
Стоит заметить, что Гордон уже много лет женат на журналистке Алесе Бацман, и у них есть трое общих детей.
Некогда Дмитрий имел весьма пышную шевелюру, теперь же в основном лишь дразнит подписчиков напоминаниями о ней.
Так, Гордон опубликовал снимок вместе женой, где Алеся в купальнике, и ветер развевает ее темные волосы так, что кажется, будто бы это волосы самого Дмитрия.
Стоит заметить, что в комментариях подписчики Гордона традиционно начали шутить про его волосы.
"Чудеса на виражах", — среди прочего, написали они.
Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Гордон напророчил главе Офиса президента Андрею Ермаку будущее президента.
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