"Чудеса на виражах": Гордон насмешил сеть фото с волосами жены

Снимок вызвал очередную волну шуток о волосах Гордона

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, которого на днях выдворили из Грузии, посмешил украинцев фотографией с волосами своей жены.

Соответствующее фото он опубликовал 8 ноября в своем Инстаграм, сообщает "Телеграф".

Стоит заметить, что Гордон уже много лет женат на журналистке Алесе Бацман, и у них есть трое общих детей.

Некогда Дмитрий имел весьма пышную шевелюру, теперь же в основном лишь дразнит подписчиков напоминаниями о ней.

Так, Гордон опубликовал снимок вместе женой, где Алеся в купальнике, и ветер развевает ее темные волосы так, что кажется, будто бы это волосы самого Дмитрия.

Стоит заметить, что в комментариях подписчики Гордона традиционно начали шутить про его волосы.

"Чудеса на виражах", — среди прочего, написали они.

Реакция подписчиков на фото Гордона с женой

Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Гордон напророчил главе Офиса президента Андрею Ермаку будущее президента.