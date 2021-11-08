Укр

"Чудеса на виражах": Гордон насмешил сеть фото с волосами жены

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Автор
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Дмитрий Гордон и Алеся Бацман Новость обновлена 08 ноября 2021, 15:20
Дмитрий Гордон и Алеся Бацман

Снимок вызвал очередную волну шуток о волосах Гордона

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, которого на днях выдворили из Грузии, посмешил украинцев фотографией с волосами своей жены.

Соответствующее фото он опубликовал 8 ноября в своем Инстаграм, сообщает "Телеграф".

Стоит заметить, что Гордон уже много лет женат на журналистке Алесе Бацман, и у них есть трое общих детей.

Некогда Дмитрий имел весьма пышную шевелюру, теперь же в основном лишь дразнит подписчиков напоминаниями о ней.

Так, Гордон опубликовал снимок вместе женой, где Алеся в купальнике, и ветер развевает ее темные волосы так, что кажется, будто бы это волосы самого Дмитрия.

Стоит заметить, что в комментариях подписчики Гордона традиционно начали шутить про его волосы.

"Чудеса на виражах", — среди прочего, написали они.

Реакция подписчиков на фото Гордона с женой
Реакция подписчиков на фото Гордона с женой

Как сообщал "Телеграф", ранее Дмитрий Гордон напророчил главе Офиса президента Андрею Ермаку будущее президента.

Теги:
#Дмитрий Гордон #Алеся Бацман
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