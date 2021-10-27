Гордона выдворили из Грузии — он списал всё на Саакашвили

Ранее он анонсировал масштабную встречу с рядом известных лиц.

Известного журналиста из Украины Дмитрия Гордона, не пустили в Грузию, сам он называет это международным скандалом.

Об этом он сообщил в своем Инстаграм.

"Только что мне официально объявили, что въезд в Грузию мне запрещён. Причин не назвали", — написал он.

Гордон говорит, что причиной тому может быть то, что накануне МИД Украины подал запрос грузинским коллегам о возможности организовать его встречу с находящимся в тюрьме Рустави украинским политиком и бывшим президентом Грузии Михеилом Саакашвили.

Журналист говорит, что произошедшее представляет собой международный скандал и "позор для грузинских властей". Теперь же, говорит Гордон, он будет возвращаться обратно в Киев.

Ранее журналист анонсировал ряд встреч в Тбилиси, среди которых упоминал имена известных бизнесменов Маргулана Сейсембаева и Валентина Станишевского.

Кроме того, он хотел взять интервью у стендап-комика Идрака Мирзализаде, которому из-за шуток о русских запретили въезд в Россию и Беларусь.

Как сообщалось, Гордон ранее обрушился с критикой на действующую украинскую власть, обвинив ее в попытках уничтожить свободу слова в Украине. В частности он выразил убеждение, что если бы "Квартал 95" сейчас продолжал шутить как прежде, то его бы уже закрыли.