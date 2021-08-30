В России стендап-комика признали пожизненно нежелательным в стране за шутку: что он сказал

Стендапера по законам РФ должны депортировать из страны

В России стендап-комика Идрака Мирзализаде сначала арестовали на 10 суток, а затем и вовсе признали пожизненно нежелательным на территории РФ за шутку про русских и матрас. Правоохранительные органы РФ сочли ее "возбуждающей ненависть и унижающей достоинство".

Нахождение комика на территории РФ признали нежелательным в понедельник, 30 августа, сообщил ряд росСМИ.

Известно, что стендап-комик Идрак Мирзализаде еще в марте 2021 года в YouTube-шоу "Разгоны" рассказал о том, как он пытался снять жилье в России. В контексте проблем, с которыми сталкиваются приезжие из других стран, Идрак пошутил, что после съема одной из таких квартир ему пришлось выбрасывать грязный матрас (дословно прозвучало, что матрас был в г**не).

После выпуска шоу на Мирзализаде обрушился шквал критики и разного рода унижений, а в конце июля, пишет Mash, на него напали двое неизвестных и потребовали извинений за сказанное.

Вот полное видео его выступления:

Уже 30 июля против Идрака Мирзализаде возбудили уголовное дело по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", а 9 августа стендапера арестовали на 10 суток. Он провел их в спецприемнике.

К слову, сам стендап-комик свою вину не признал и заявил, что в шутке он высмеивал ксенофобию, а люди вырвали ее из контекста и начали ему угрожать. Тем не менее Мирзализаде извинился перед теми, кого его шутка задела.

В поддержку стендапера выступили его коллеги по сцене, которые записали ролик "Шутка — не преступление", который заканчивается словами "Идрак — не враг". Но даже это не убедило МВД РФ и они приняли решение о "нежелательности пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации пожизненно".

Отметим, что Идрак Мирзализаде является гражданином Республики Беларусь, но родился он в Азербайджане. В марте 2021 года стендап-комик получил вид на жительство в России.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на фестивале в Киеве засветился известный российский комик, который ранее заявлял, что ему все равно, кому принадлежит Крым.