Незаконно посещавший Крым комик едет из РФ в Украину: его уже готовятся встретить на границе

Украинские пограничники получили информацию от представителей президента в Крыму и Севастополе, касательно незаконного въезда на полуостров комика из РФ Ивана Абрамова, который планирует провести гастроли в Украине. В ГПСУ готовы как следует "встретить" этого человека.

Об этом в комментарии УП 2 апреля рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

По его словам, они уже получили всю нужную информацию по данному человеку, которая будет учитываться тогда, когда этот гражданин попытается пересечь госграницу Украины.

Демченко отметил, что раскрывать детали не может, поскольку зачастую нарушители пытаются удалить все имеющиеся возможные из открытого доступа.

Стоит отметить, что 1 апреля представители президента в Крыму обратились к ГПСУ и СБУ касательно комедийного артиста РФ Ивана Абрамова, который в 2019 году ездил в оккупированный полуостров нарушая украинское законы и запланировал в Украине свои гастроли.