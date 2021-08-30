У Росії стендап-коміка визнали довічно небажаним в країні за жарт: що він сказав

Стендапера за законами РФ мають депортувати з країни

У Росії стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде спочатку заарештували на 10 діб, а потім і зовсім визнали довічно небажаним на території РФ за жарт про росіян і матрац. Правоохоронні органи РФ визнали жарт таким, що "породжує ненависть і принижує гідність".

Перебування коміка на території РФ визнали небажаним у понеділок, 30 серпня, повідомив ряд росЗМІ.

Відомо, що стендап-комік Ідрак Мірзалізаде ще у березні 2021 року в YouTube-шоу "Розгони" розповів про те, як він намагався зняти житло в Росії. У контексті проблем, з якими стикаються приїжджі з інших країн, Ідрак пожартував, що після зйому однієї з таких квартир йому довелося викидати брудний матрац (дослівно прозвучало, що матрац був в ла**ні).

Після випуску шоу на Мірзалізаде обрушився шквал критики і різного роду принижень, а в кінці липня, пише Mash, на нього напали двоє невідомих і почали вимагати вибачень за сказане.

Ось повне відео його виступу:

Уже 30 липня проти Ідрака Мірзалізаде порушили кримінальну справу за статтею "розпалювання ненависті або ворожнечі, а також приниження людської гідності", а 9 серпня стендапера заарештували на 10 діб. Він провів їх у спецприймальнику.

До слова, сам стендап-комік свою провину не визнав і заявив, що у жарті він висміював ксенофобію, а люди вирвали його з контексту і почали йому погрожувати. Проте Мірзалізаде вибачився перед тими, кого його жарт зачепив.

На підтримку стендапера виступили його колеги по сцені, які записали ролик "Жарт — не злочин", який закінчується словами "Ідрак — не ворог". Але навіть це не переконало МВС РФ і вони прийняли рішення про "небажаність перебування іноземного громадянина на території Російської Федерації довічно".

Відзначимо, що Ідрак Мірзалізаде є громадянином Республіки Білорусь, але народився він в Азербайджані. У березні 2021 року стендап-комік отримав посвідку на проживання в Росії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на фестивалі у Києві засвітився відомий російський комік, який раніше заявляв, що йому все одно, кому належить Крим.