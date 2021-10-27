Гордона видворили з Грузії — він списав усе на Саакашвілі
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Раніше він анонсував масштабну зустріч із низкою відомих осіб.
Відомого журналіста з України Дмитра Гордона не пустили до Грузії, сам він називає це міжнародним скандалом.
Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.
"Щойно мені офіційно оголосили, що в’їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали", — написав він.
Гордон каже, що причиною цього може бути те, що напередодні МЗС України подав запит грузинським колегам про можливість організувати його зустріч з українським політиком, який перебуває у в’язниці Руставі, і колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.
Журналіст каже, що подія є міжнародним скандалом і "ганьбою для грузинської влади". Тепер же, каже Гордон, він повертатиметься назад до Києва.
Раніше журналіст анонсував низку зустрічей у Тбілісі, серед яких згадував імена відомих бізнесменів Маргулана Сейсембаєва та Валентина Станішевського.
Крім того, він хотів взяти інтерв’ю у стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде, якому через жарти про росіян заборонили в’їзд до Росії та Білорусі.
Як повідомлялося, Гордон раніше обрушився з критикою на чинну українську владу, звинувативши її у спробах знищити свободу слова в Україні. Зокрема він висловив переконання, що якби "Квартал 95" зараз продовжував жартувати як раніше, то його вже закрили б.
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