Гордона видворили з Грузії — він списав усе на Саакашвілі

Раніше він анонсував масштабну зустріч із низкою відомих осіб.

Відомого журналіста з України Дмитра Гордона не пустили до Грузії, сам він називає це міжнародним скандалом.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"Щойно мені офіційно оголосили, що в’їзд до Грузії мені заборонено. Причин не назвали", — написав він.

Гордон каже, що причиною цього може бути те, що напередодні МЗС України подав запит грузинським колегам про можливість організувати його зустріч з українським політиком, який перебуває у в’язниці Руставі, і колишнім президентом Грузії Міхеїлом Саакашвілі.

Журналіст каже, що подія є міжнародним скандалом і "ганьбою для грузинської влади". Тепер же, каже Гордон, він повертатиметься назад до Києва.

Раніше журналіст анонсував низку зустрічей у Тбілісі, серед яких згадував імена відомих бізнесменів Маргулана Сейсембаєва та Валентина Станішевського.

Крім того, він хотів взяти інтерв’ю у стендап-коміка Ідрака Мірзалізаде, якому через жарти про росіян заборонили в’їзд до Росії та Білорусі.

Як повідомлялося, Гордон раніше обрушився з критикою на чинну українську владу, звинувативши її у спробах знищити свободу слова в Україні. Зокрема він висловив переконання, що якби "Квартал 95" зараз продовжував жартувати як раніше, то його вже закрили б.