Відомого українського ведучого призначили "ворогом росії": той влучно відповів (фото)

Журналіст переконаний, що обрав правильну позицію і відзначив, що тепер йому не соромно дивитися в очі співгромадянам

Ведучий популярного в Україні тревел-шоу "Світ навиворіт" Дмитро Комаров офіційно став "ворогом росії". Проте цей факт зовсім не розчарував українську зірку, натомість він похизувався отриманою "нагородою" від країни-агресора в мережі та наголосив, що саме такі дії з боку російської держави, підтверджують правильність його позиції.

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Вказану інформацію у суботу, 19 березня, ведучий оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі, посилаючись на дані російського Комітету захисту національних інтересів.

У росії українського ведучого Дмитра Комарова визнали "ворогом"

"Приймаю вітання! Почесне звання "Ворог росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників рф, цікава зібралася….", — йдеться в тексті публікації.

Варто також відзначити, що такі ж "нагороди" від російської федерації вже встигли отримати український боксер Володимир Кличко, російський музикант Андрій Макаревич, опозиціонер Олексій Навальний, співак Борис Гребенщиков, письменник Борис Акунін та інші відомі люди, які осудили військову агресію росії проти української держави.

Раніше повідомлялося, як український телеведучий Дмитро Комаров у розмові із кореспондентом "Телеграфу" розповів про свої улюблені "місця сили" та наголосив, що вважає гори — найбільш надихаючим природним пейзажем на планеті.