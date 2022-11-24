ФСБ убила "українських диверсантів" — це виявилися невинні фанати гри S.T.A.L.K.E.R.

Росіяни майстерно приготували черговий фейк, навіть не спромігшись як слід звернути увагу на факти

Російська пропаганда пробила ще одне дно. Не встигли соцмережі вщухнути після фейкової новини про "криваві розправи ЗСУ над дітьми в Ізюмі", як із помилки співробітників ФСБ росіяни створили чергову "гучну справу". У Вороніжі було вбито трьох чоловіків, які були фанатами комп'ютерної гри S.T.A.L.K.E.R. Для пропагандистського сюжету їх назвали "українськими диверсантами", котрі нібито готували теракти на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Світло на чергову брехню прокремлівських ЗМІ пролили журналісти The Moscow Times, повідомляє "Телеграф". Як виявилося, двоє із загиблих росіян були страйболістами та аматорами STALKER, за якою частенько влаштовували рольові ігри.

Одного із убитих звуть Володимир Котовський. Ім’я другого не розкривається, проте озвучується його псевдонім — Сталкер Фосген. Саме його впізнали завдяки одягу, в який він був одягнений перед смертю.

Пропагандистські журналісти намагалися максимально наблизити помилку до реальності ФСБ-шників. Як "докази", вони продемонстрували набір запчастин до озброєння, елементи від старих протигазів, прапори США та Британії, нашивки із символікою ще однієї гри Call of Duty і, що найголовніше — зошит з написом "Облік особового складу угруповання "Свобода". Цей "доказ" вони пов’язали з українською партією, яку, за даними ФСБ, нібито заснував "громадянський сектор Євромайдану".

Як пише The Moscow Times, двоє вбитих жителів Воронежа мали не найкращу репутацію серед своїх співвітчизників. Фосгена називають анархістом та бунтарем, а також наголошують, що він підтримував Україну у війні з росією. Котовського вважають прихильником опозиціонера Олексія Навального, який був при цьому "звичайним технарем".

У соцмережах ця тема, звичайно ж, набула чималого резонансу. Багато користувачів засуджують дії ФСБ, а також дивуються, як подібним сирим фейкам примудряються вірити більшість простих росіян.

Раніше "Телеграф" розповідав, які фейки ще росія використовує, щоб дискредитувати бійців ЗСУ у всьому світі, ведучи інформаційну війну.

Також ми писали, що не так з історією пропагандистів щодо нібито розстріляних російських солдатів, які нібито здалися в полон ЗСУ, а потім загинули.