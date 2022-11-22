Увесь світ воює проти росії: кремль створив нові фейки для дискредитації бійців ЗСУ

Москва маніпулює фактами, намагаючись перекрутити будь-яку допомогу Україні з боку країн Заходу

Підтримка країн — партнерів України в період повномасштабної війни проявляється в найрізноманітніших напрямках, аби допомогти подолати російських окупантів. Наприклад, за сприяння збройних сил деяких держав, українці мають можливість проходити військовий вишкіл за кордоном, що значно підвищує їхню боєздатність. Крім того, велика кількість іноземців самостійно вступає до лав ЗСУ і воює пліч-о-пліч з українцями.

За останньою відомою інформацією, наразі в складі Інтернаціонального легіону України служать добровольці з 55 країн світу. Дам'єн Магру, речник легіону, зазначав, що найбільша кількість добровольців походять зі Сполучених Штатів і Великої Британії, а також з Канади і Польщі. У переліку тих країн, звідки приїжджають на боротьбу із російськими загарбниками, до того ж вирізняються північні країни та країни Балтії. Загалом, у легіоні служать представники багатьох держав усіх континентів. Зокрема, є й громадяни Бразилії, Південної Кореї, Японії та Австралії.

Усі іноземні добровольці є різними, хоча й мають спільну мету. Свою допомогу запропонували ті, у кого немає бойового досвіду, — вони займаються аналітичною та комунікаційною роботою. Ті, хто безпосередньо рветься на фронт проходять підготовку прямо в Україні. Проте в Інтернаціональному легіоні є й професійні бійці, які беруть участь в боях на найгарячіших напрямках.

Наприклад, досвідчений снайпер Воллі з Канади, який брав участь у боротьбі з терористами в Іраку, Афганістані та Сирії, приїхав в Україну воювати з російськими загарбницькими військами. Він не отримує жодних доходів за свою участь у війні та має гроші на підтримку себе тільки з IT-інвестицій, які сам робив у минулому. Снайпер підкреслює, що його привело сюди виключно власне бажання.

Громадянин Японії також пояснює, заради чого він залишив своє життя на батьківщині та приїхав воювати на боці України. За його словами, він побачив в Інтернеті історії жінок і дітей, які постраждали внаслідок дій окупантів. Тож він приєднався до Інтернаціонального легіону і вже навіть вивчає українську мову.

Влучною стала цитата американця, який також знаходиться зараз на фронті. Нею він зміг описати ставлення багатьох іноземців, які виборюють право українців на свободу. Він повідомив, що воює вже 7 місяців і, "якщо росіяни відкинуть до Карпат, готовий відстрілюватися до останнього кутка України".

Кремль будь-яку допомогу з боку країн Заходу Україні намагається перекрутити, створює фейки та маніпулює фактами. Так, нещодавно у мережі пройшла інформація про те, що британські військові інструктори дуже розчаровані в українських новобранцях, які прибули за кордон на бойові навчання. У російських медіа посилаються на такі видання, як Financial Times, які нібито розповідають, що "Київ набрав новачків поспіхом", тож усі вони взагалі не боєздатні. За їхньою інформацією, українці "шоковані виглядом фальшивої крові", а крики на аудіо також "приводять їх до шоку". В інфоприводі чітко проминає російська маніпуляція — "такі бійці не здатні протистояти російським мобілізованим, які проходять серйозну підготовку". Цю маніпуляцію можна спростувати численними фактами, які путінська пропаганда намагається перекрутити на свою користь.

Насправді у статті британського видання FT повідомляється, що труднощі в українських воїнів справді виникли. Річ у тому, що підготовку в Британії вони проходять за 5-6 тижнів замість 14 тижнів, які зазвичай мають британські військові. Коли курсанти повернуться в Україну на фронт, їм буде складніше також тому, що бійці з їхніх підрозділів не проходили таку саму підготовку.

Однак важливо зазначити, що британські інструктори не те, що не говорили про "слабкість" українців, але ще й хвалили їх. За словами підполковника Джона Харріса, українські бійці найбільш мотивовані та рішучі з усіх курсантів, з якими він працював за всі 20 років.

"Те, що вони тренуються у воді по коліна протягом 36 годин і при цьому можуть сміятися, жартувати й швидко відповідати на запитання, говорить за них все", — розповів Харріс.

Бригадний генерал Джастін Стенхаус, який керує навчальною програмою в кількох британських військових частинах, також розповів виданню про ефективність українських бійців. Він окреслив цікавий епізод на фронті, свідком якого став командир ЗСУ і надіслав йому листа про це. Тоді десятеро українських воїнів потрапили під обстріл загарбників, але вистояли та прийняли бій, коли інші сховалися в укритті.

"Їхній приклад надихнув решту взводу приєднатися до бою. Згодом, коли атаку росіян було відбито, командир запитав українців, чому вони вчинили саме так, на що ті відповіли: "Так нас навчили робити під час британських тренувань", — йдеться в статті.

Натомість ефективність російських солдатів можна поставити під сумнів. Стаття критикує підготовку, яку росія їм забезпечує.

"У них мало досвіду інтеграції додаткової, нещодавно мобілізованої піхоти у маневрові з'єднання. Вся структура російських збройних сил ускладнює це завдання", — повідомляє видання.

Крім того, ще на початку "часткової" мобілізації в росії директор ЦРУ Вільям Бернс розповідав, що внаслідок призову на службу в армію рф 300 тис. осіб, вони не матимуть потрібного обладнання і логістичної підтримки. Своєю чергою генерал-лейтенант у відставці Марк Хертлінг застерігав, що відправлення командуванням росії мобілізованих на війну в Україну це "спосіб влаштувати бійню".

До того ж й український президент Володимир Зеленський у своєму зверненні від 28 жовтня сам розповів, що хоча в російській федерації мобілізація ніби завершена, перевагу на фронті окупанти здобули лише в тому, що за рахунок новобранців можуть посилювати тиск на ЗСУ. Однак вони досі дуже погано екіпіровані та майже не підготовлені, а їхнє командування використовує їх грубо.

При цьому якщо звернути увагу на скарги самих мобілізованих росіян, можна вже отримати всі відповіді на запитання. Вони повідомляють, що їх без навчань кидають у гарячі точки, тож у всі міста росії починають "приходити цинкові труни".