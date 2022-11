Бійці Інтернаціонального легіону: хто вони і чому воюють?

Іноземці, що залишили своє спокійне життя заради допомоги українцям

У зв’язку із повномасштабним вторгненням російської федерації в Україні був створений Інтернаціональний легіон, у складі якого служать добровольці з 55 країн усіх континентів. Точну кількість бійців не називають, адже інформація є конфіденційною. Частина легіону, що входить до Збройних сил України, сьогодні воює за нашу державу у найгарячіших точках. Зокрема вони брали участь у звільненні Київської області. Історії іноземців, що вирішили разом з українцями боротися проти путінської орди справді вражають. Сьогодні "Телеграф" пропонує познайомитися з легіоном ближче та дізнатися, що змусило учасників воювати на боці України і в чому полягає їх цінність для маніпуляцій росії.

Представники яких країн постали пліч-о-пліч з українцями?

Як відомо, 6 березня Міністерство оборони України разом з IT-волонтерами створили сайт для прийняття заявок на вступ до International Legion for the Territorial Defence of Ukraine. З того часу заявки охочих вступити до лав ЗСУ надходять з усього світу. Речник Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповів, що найбільше в легіоні американців і британців, за ними йдуть поляки та канадці, а потім — представники різних країн. Зокрема, досить велика кількість — із країн Балтії та північних країн. Загалом легіон налічує представників більше пів сотні країн з усіх континентів, навіть таких далеких, як Бразилія, Південна Корея, Австралія.

Що спонукало їх стати частиною цих подій та в чому полягає роль легіону?

Побачивши новини про жахи війни в Україні, вони прийняли рішення їхати та боротися з агресією рф. Вони всі горять бажанням перемогти путіна. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, пропонують свою допомогу й люди без бойового досвіду. Вони займаються комунікаційною сферою та аналітичними працями. Легіонери показують, які стандарти військових комунікацій є, наприклад, на Заході. Частина охочих проходять навчання безпосередньо в Україні. Деякі учасники є професійними бійцями з досвідом, тому вони виконують військові задачі високого рівня у найгарячіших точках. Юридично легіон є частиною ЗСУ, тому фінансується він з оборонного бюджету.

"Це стосується всіх видатків на проживання, зарплати бійців, зброї та амуніції. У нас є додаткові благодійні кошти від приватних донорів, насамперед західних. Зібрані на різних платформах кошти ми витрачаємо виключно на обладнання для наших бійців, яке не входить у стандартний військовий пакет, що видається ЗСУ, і потрібне на полі бою, але не фінансується через державні канали України", — проінформував речник Інтернаціонального легіону Дам’єн Магру.

Деякі бійці зовсім нічого не отримують та витрачають власні кошти?

Канадський стрілець Воллі воював з терористами в Іраку, Сирії та Афганістані, а на початку повномасштабного вторгнення росії почав захищати Україну. Чоловіка називають найкращим снайпером світу, хоч сам він хвалитися не любить.

"Я приїхав в Україну з досвідом та бажанням, зброя для мене була другорядною. Спорядження я все ж таки отримав згодом, але на початку не було передбачено жодних інструкцій для іноземців. Я не приїхав сюди заради грошей, наразі я не оформлений в українській армії та нічого не отримую. Я не маю жодних доходів окрім тих, що йдуть від IT-інвестиції, які я робив в минулому. Ця історія не про гроші, а про ідею та сміливість. І я вважаю, що українці — найсміливіші солдати у світі." — розповідає снайпер у своєму інтерв’ю, де розвінчує популярні міфи про себе.

"Або смерть, або перемога України", — що ще іноземці кажуть про свою справу

Журналісти ютуб-каналу "Бомбардир" поговорили з громадянами інших країн, які воюють на нашому боці та дізналися цікаві деталі. Серед іноземців, що беруть участь у захисті нашої держави є також японець. Він ховає своє обличчя, але вже потроху вивчає українську мову. В інтернеті чоловік побачив історії жінок та дітей, що страждають: їх гвалтують та вбивають росіяни. Після цього він вирішив приїхати та покласти цьому кінець.

Ще одним учасником бойових дій, що поділяє наші цінності є американець. Він мав бойовий досвід, тож коли побачив звернення президента України про прохання допомогти, впевнено вирішив їхати.

"Я тут вже 7 місяців, тому або перемога, або моя смерть. Моя задача захистити свободу цієї держави. Навіть якщо росіяни відкинуть мене до Карпат, я готовий відстрілюватися до останнього кутка України. Та я вірю, що цього не буде, бо ми переможемо. Ми вже перемагаємо", — коментує військовий.

Чому іноземні бранці важливі для кремля?

Інтернаціональний легіон був частиною успішного контрнаступу. Іноземці брали участь у деокупації Київської та Харківської області. Російські пропагандисти, від безсилля кричали, що в Ізюм та Куп’янськ зайшли війська НАТО. Однак — це були Збройні сили України: українці та добровольці без українського паспорта.

Окупанти використовують факт присутності іноземців у ЗСУ для проведення інформаційно-психологічних операцій ще з 2014 року. Зокрема маніпуляції використовують коли хтось з іноземців потрапляє у полон. Так, 9 червня так званий "верховний суд днр" "засудив" до страти двох громадян Великої Британії − Ейдена Есліна та Шона Піннера, а також громадянина Марокко Брагіма Саадуна, які захищали Україну. Вони служили у складі 36-ї бригади морської піхоти, підписавши контракти зі Збройними Силами України, і потрапили в полон у Маріуполі. Їх назвали "найманцями", які збиралися захопити владу та "скинути конституаційний лад днр". Тоді окупанти повідомили, що іноземці можуть просити про помилування та подати "апеляцію". 21 вересня Есліна та Піннера разом з іншими іноземцями все-таки вдалося звільнити з російського полону під час одного з обмінів.

За допомогою таких махінацій над легіонерами ЗСУ, росія намагається тиснути на уряди США та Великої Британії у разі можливих переговорів. Втім, це не зупиняє бійців приєднуватися до лав ЗСУ. Вони вважають, що це війна не тільки України, а й усього світу. А тобто агресія росії має бути й буде зупинена.