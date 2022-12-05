На востоке идут ожесточенные бои: актуальная карта войны в Украине

Наступившие на востоке морозы меняют условия сражений

Несмотря на ожидания заокеанских союзников, маловероятно прекращение зимой военных действий. Промерзшая земля позволяет тяжелой колесной и гусеничной технике продвигаться вперед. Украинские войска готовят такую ​​технику к зимним операциям, а любая пауза дает россии возможность усиливать позиции и свозить новых мобилизованных.

Как считают в Институте изучения войны (ISW), способность Украины сохранить инициативу и динамику освобождения страны зависит от проведения последовательных операций этой зимой. Осенью, несмотря на грязь, активные бои продолжались. По мере приближения сильных морозов в конце декабря украинские силы снова смогут использовать погодные условия.

Контрнаступательные действия украинских войск продолжаются в направлении Кременной и Сватово. Враг наступает в районе Бахмута и Авдеевки.

Карта военных действий в Украине

Восток Украины

Оккупанты заявляют про отражение украинских атак в районе Сватово на территории Луганской и Харьковской областей. Кадры с геолокацией подтверждают удары в районе Стельмаховки и Кривошеевки к северо-западу от города. В окрестностях Кременной также продолжается наступление Сил обороны Украины на фоне продолжающихся атак россии. Бои велись на северо-запад от Кременной (район Площанки), а также к югу в окрестностях Белогоровки.

Карта боев на северо-востоке Украины

В Донецкой области враг продолжает атаковать Бахмутское направление — Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Опытное, Клещевка, Андреевка, Курдюмовка под атакой оккупантов. Ведутся ожесточенные бои.

Враг пытается минимизировать последствия украинской борьбы с их складами и линиями снабжения — российские войска получили приказ не подвозить артиллерийские снаряды ближе чем на 100 км к линии фронта в районе Донецка. В районе Авдеевки также продолжаются атаки оккупантов, по всей западной окраине Донецка, в Водяном, Первомайском, Марьинке и других населенных пунктах. В западной части Донеччины и на востоке Запорожской области враг заявляет про отражение украинских контратак. Якобы Силы обороны пытаются восстановить позиции в районе Угледара.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Враг продолжает обстреливать правобережье Херсонской области. Также россияне открывают огонь по Николаевщине (Очаков), Днепропетровщине (Никополь, Марганец), Запорожской области (Гуляйполе). Украинские силы также наносят удар, но более точечно — по скоплениям оккупантов в Херсонской области и в Запорожской, в частности, возле Первомайского. Местным жителям на оккупированных территориях Херсонщины и Запорожья все сложнее перемещаться. Ограничения по передвижению коснулись и россиян — им не позволяют покидать Запорожскую область местные оккупационные власти.

Карта военных действий в Херсонской области

Ранее "Телеграф" рассказывал, что по сети распространились кадры казни местных жителей на Луганщине якобы за помощь ВСУ. Что касается дальнейшего развития войны эксперты строят гипотезы и прогнозы, но для их выполнения важно отрезать россиян на фронте от поставок оружия и других типов снабжения, например, разрушив окончательно Крымский мост.