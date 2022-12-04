путин умерит аппетиты? В разведке США рассказали, чего ждать на фронте зимой

Украинцы снижать уровень сопротивления не планируют, а вот россиянам в боях придется весьма непросто

Начало календарной зимы и приближение серьезных холодов вряд ли поменяют отношение украинских военнослужащих к происходящему на фронте. По словам главы Национальной разведки США Аврил Хейнс, россиянам на фронте будет намного сложнее, чем ВСУ, хотя интенсивность боевых действий и замедлится с обеих сторон.

Больше деталей чиновница рассказала во время выступления на Форуме нацобороны в Калифорнии, сообщает Reuters. Хейнс считает, что зима с ее низкими температурами и высокими осадками немного притормозит темпы войны. При этом украинские военные не собираются отступать или отказываться от защиты каких-то населенных пунктов.

По мнению главы американской разведки, зимой логичными действиями как для ВСУ, так и для россиян были бы попытки восстановить запасы и ремонт разбитой техники. Однако в том, что оккупантам действительно под силу провести даже такие несущественные изменения в своей тактике, Аврил Хейнс серьезно сомневается.

Украинцы же в целом должны готовиться к непростой зиме — в том числе и касаемо работы гражданской инфраструктуры, которая страдает из-за российских ракетных обстрелов. Это оказывает влияние на экономику страны, но граждане готовятся к блэкаутам, еще больше укрепляя свою веру в победу.

Российскую сторону Хейнс считает более слабой, чем украинскую. При этом она подчеркивает, что, вероятно, диктатор владимир путин уже осведомлен о большинстве провалов своей армии, которые искренне его удивили.

"Я действительно думаю, что он становится все более осведомленным насчет вызовов, с которыми столкнулись военные рф. Но нам до сих пор не ясно, имеет ли он на этом этапе полную картину того, чем они вызваны… Мы видим недостачу боеприпасов, снижение морального духа, проблемы со снабжением, логистикой, целый ряд проблем, с которыми они сталкиваются", — отметила она.

Также чиновница подчеркнула, что, вероятно, на фоне таких новостей путин рискнет отказаться от некоторых политических целей, которые преследуются его "спецоперацией". При этом он будет рассчитывать на их воплощение в жизнь в дальнейшем будущем — когда армия станет более сильной. Впрочем, Хейнс утверждает, что российские военные быстро теряют свои боевые запасы, что вынуждает политиков искать вооружение в других странах-изгоях.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как в Штатах оценивают вероятность продолжения массированных ракетных ударов по Украине. Ситуацию прокомментировали представители Белого дома.

Также мы писали о том, почему в Литве считают, что ВСУ имеют больше шансов на фронтовые успехи зимой, чем российский противник.