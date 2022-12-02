"Больше шансов зимой": в Литве дали обнадеживающий прогноз для ВСУ

Несмотря на успех, зимой ВСУ будут ждать и определенные сложности

Вооруженные силы Украины зимой имеют гораздо больше шансов развить свое контрнаступление на всех направлениях, чем россияне.

Об этом в интервью изданию Delfi рассказал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. По его словам, именно зимний период даст украинцам больше возможностей на поле боя, однако возникнут и определенные сложности.

"Зима – это, конечно, и возможности дополнительные, и, конечно, дополнительные угрозы. Я думаю, что обе стороны будут использовать возможности зимы. Но у Украины есть преимущество – украинцы воюют за свою землю. Они знают ее, знают свои возможности, знают, как воевать, умеют воевать. Я думаю, что если сопоставлять с агрессором украинские возможности, то у украинцев шансов развить наступление именно зимой гораздо больше, чем у агрессора", — объяснил он.

Министр заверил, что уже в начале следующего года украинские военные получат от союзников еще более мощное вооружение, что поможет им получить еще большее преимущество в боях с оккупантами. В частности, именно Литва планирует предоставить украинцам пакет военной помощи, включающий дроны и другое оборудование.

"Мы думаем, как можно было бы использовать нашу оборонную промышленность, которая, возможно, небольшая, но она все равно кое-что может. Оптика, лазерные прицелы, те же дроны, разведывательные и т.д., то есть то, что производится именно у нас. Некоторые технологические разработки у нас передовые, например, лазерные системы, тепловизоры. Они дают преимущество в бою… И мы знаем, что и украинский спецназ, силы спецназначения, они используют и имеют преимущество", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат объяснил украинцам, на каких направлениях действия оккупантов более активны и стоит ли опасаться повторного прорыва российской армии.