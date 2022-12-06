Сумасшедшая идея: россияне на востоке Украины готовят абсурдное контрнаступление — Гайдай

На Луганщине очень много российских военных, но преимущество в количестве людей не поможет противнику

Российские солдаты демонстрируют подготовку к контрнаступлению в направлении Купянска Харьковской области. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, такая тактика является весьма абсурдной и даже сумасшедшей, даже несмотря на большое скопление оккупантов в регионе и попытки прорвать оборону на Донетчине.

Об этом чиновник заявил в эфире национального телемарафона. Он подчеркнул, что подобные действия россиян являются нелогичными, ведь ВСУ уже ощутимо продвинулись в направлении Сватово, где находится серьезное сосредоточие сил россиян.

По его словам, сейчас на границе Луганской и Харьковской областей находится невероятное количество солдат противника, многие из них хорошо подготовлены. Существуют и другие опасности — серьезное минирование территории, наличие вырытых укреплений, похожих на "норы" и т.п.

"Все сельские частные дома вдоль линии фронта заняты россиянами. Они там находятся группами — десятками бойцов", — рассказал чиновник.

Однако на данный момент украинские защитники имеют неплохие успехи на данном отрезке фронта. Одна из наиболее важных — сохранение огневого контроля над трассой "Сватово — Кременная", что и помогает нашим военным продвигаться вглубь Луганской области.

Сергей Гайдай отметил, что всего есть три возможных сценария дальнейшего развития событий после того, как враг будет выбит из Сватово."

"Первый — прекратить поставки рашистам на севере к Сватово. Второй — вернуться в логистический центр области — Старобельск. Третий — после Кременной шагать к Рубежному и Северодонецку", — резюмировал он.

А пока россияне готовятся к весьма абсурдному поступку на фронте, ВСУ имеют все шансы весьма быстро продвинуться по направлению к Рубежному и Кременной. Эти города могут стать следующими в списке освобожденных.

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