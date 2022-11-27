Ключ к освобождению Луганщины: какой город ВСУ могут освободить следующим

Освобождение важного города позволит ускорить освобождение Луганской области

ВСУ взяли под полный огневой контроль жизненно важную для оккупантов транспортную артерию, а именно трассу Р-66 от Сватово к Кременной и есть повод считать, что бои там вскоре ужесточатся.

Как сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко, именно в Сватово начали наблюдаться признаки формирования оперативного окружения российских войск.

По его словам, этот город может быть освобожден по тому же принципу, что и Изюм с Лиманом, однако здесь ситуация вероятно будет еще более "фееричной". В первую очередь потому, что убегающим оттуда россиянам придется убегать вплоть до Старобельска, потому что на этом участке закрепиться им негде. Исключение могут составить населенный пункт Мостки, однако Коваленко убежден, что и он им не поможет.

Второй фактор связан с тем, что освобождение Сватово даст возможность ВСУ давить с севера на оккупантов в Кременной, Рубежном, Северодонецке и Лисичанске.

"Сватово это ключ к освобождению большей части Луганщины. И самое главное это то, что условия для этого процесса с каждым днём принимают всё более и более сформировавшуюся форму", — отметил он.

Как сообщалось ранее, военный эксперт Сергей Грабский высказал мнение, что оккупанты начали осознавать шаткость своих позиции на левом берегу Херсонской области, что неизбежно приведет к их отступлению оттуда.