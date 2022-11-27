Ключ до звільнення Луганщини: яке місто ЗСУ можуть звільнити наступним

Визволення важливого міста дозволить прискорити звільнення Луганської області

ЗСУ взяли під повний вогневий контроль життєво важливу для окупантів транспортну артерію, а саме трасу Р-66 від Сватового до Кремінної і є привід вважати, що бої там незабаром посиляться.

Як повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко, саме у Сватовому почали спостерігатися ознаки формування оперативного оточення російських військ.

За його словами, це місто може бути звільнене за тим же принципом, що й Ізюм з Лиманом, проте тут ситуація, ймовірно, буде ще "феєричнішою". Насамперед тому, що росіянам, які тікатимуть звідти, доведеться бігти аж до Старобільська, бо на цій ділянці закріпитися їм ніде. Виняток можуть скласти населений пункт Містки, проте Коваленко переконаний, що він їм не допоможе.

Другий фактор пов’язаний з тим, що звільнення Сватового дасть можливість ЗСУ тиснути з півночі на окупантів у Кремінній, Рубіжному, Сєвєродонецьку та Лисичанську.

"Сватове це ключ до звільнення більшої частини Луганщини. І найголовніше це те, що умови для цього процесу з кожним днем набувають все більшої форми", — зазначив він.

Як повідомлялося раніше, військовий експерт Сергій Грабський висловив думку, що окупанти почали усвідомлювати хиткість своїх позицій на лівому березі Херсонської області, що неминуче призведе до їхнього відступу звідти.