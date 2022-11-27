На фронте станет еще горячее: в ISW назвали причину увеличения интенсивности боев

Необходимо несколько дней постоянного похолодания, чтобы земля замерзла и передвигаться стало чуть легче

Украинские военные смогут ускориться насчет выполнения боевых задач на восточной линии фронта благодаря погодным условиям, которые на днях должны значительно измениться. В ближайшее время ожидается серьезное похолодание, что повлияет на замерзание земли и прекращение регулярных и обильных дождей на Донбассе. К сожалению, сыграет это и на руку противнику.

Такой прогноз дают специалисты американского Института изучения войны, сообщает "Телеграф". Отметим, что обе воюющие армии действительно смогут более качественней организовывать боевые операции, когда о своих правах в регионе заявит зима.

Больше всего ситуация может измениться на участке фронта в районе Бахмута, Сватово и Угледара. Сейчас в этом месте большинство боевых действий тормозится из-за обильных осадков, что размягчают грунт, в котором, соответственно, грузнут и солдаты, и техника.

"Прогнозируется снижение температуры по всей Украины на протяжении следующей недели, что, вероятно, станет причиной замерзания земли и ускорит темп боевых действий, поскольку увеличится мобильность обеих сторон", — пишут аналитики ISW.

Вполне вероятно, что для возобновления интенсивных боев и бойцам ВСУ, и российским оккупантам понадобится несколько дней — пока земля окончательно замерзнет и по ней можно будет свободно передвигаться тяжелой технике. При этом специалисты отмечают, что пока неясно, готовит ли хоть какая-то из воюющих сторон наступательные или контрнаступательные операции в связи с изменением погоды.

Более детально о том, как изменится погода и как это могут с пользой для себя использовать ВСУ, "Телеграф" рассказывал в отдельном материале.

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