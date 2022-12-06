Еще одни "учения"? Армия лукашенко начала внезапные тренировки

Командование хочет проверить, как личный состав способен действовать в различных условиях

Во вторник, 6 декабря, в Беларуси объявили о начале проверки боевой готовности подразделений вооруженных сил страны. Представители белорусского Минобороны утверждают, будто бы занятия являются плановыми, помогая удерживать готовность армии на "требуемом уровне". Это происходит на фоне регулярных разговоров о вероятном вторжении в Украину со стороны РБ.

Информация о проведении плановых занятий по вопросам боевой готовности появилось в официальном Telegram-канале Минобороны Беларуси. Как отметила спикер ведомства Инна Горбачева, "учения" коснутся всех категорий военнослужащих и органов военного управления.

Согласно имеющемуся анонсу, большинство белорусских бойцов будут вынуждены пройти комплексные тренировки, которые будут обязательными для всех воинских частей и соединений.

Среди основных целей подобного кипиша в белорусской армии называют поддержание боевой, а также мобилизационной готовности "на требуемом уровне". Также организаторы планируют повысить слаженность работы военного командования, усовершенствовать практические навыки командиров и обучить личный состав действовать в различных условиях.

Весьма интересным совпадением является тот факт, что о проведении специальной подготовки было объявлено после инцидента с бегством российских солдат из белорусского полигона. Добавим, что беглецы были вооружены с помощью автоматов Калашникова.

"Телеграф" также рассказывал, насколько серьезно расценивает возможность вторжения в Украину со стороны РБ белорусский оппозиционер Франак Вячорка.