"Спасибо" Венгрии: Будапешт заблокировал выделение Украине миллиардов евро от ЕС

Венгрия выступила против поправок в финансовое законодательство

Венгрия заблокировала выделение Украине макрофинансовой помощи ЕС.

Во время открытой части заседания Совета по экономическим и финансовым вопросам министр финансов Венгрии Михай Варга от имени страны высказался против принятия Европейским советом законодательных поправок, которые позволяли бы выделить Украине в 2023 году 18 млрд евро макрофинансовой помощи. Об этом передает издание Интерфакс-Украина.

"Венгрия против поправки в финансовое законодательство", – заявил Врага.

Сообщается, что, в частности, Венгрия выступила против поправки в многолетнее финансовое законодательство, которое должно быть принято единогласно. В тоже время министры стран-членов Евросоюза квалифицированным большинством проголосовали за макрофинансовую помощь плюс (MFA+) и поправку в финансовый регламент.

"К сожалению, мы не смогли принять пакет в целом. Однако это не охладит наши амбиции начать выделять нашу помощь Украине с начала января. Я прошу Комитет по экономике и финансам найти альтернативное решение. Это значит, что мы должны найти решение, которое поддержат все государства. Мы найдем решение, чтобы поддержать Украину", – заявил председательствующий на заседании министр финансов Чехии Збигнев Станюра.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии в очередной раз выбирали крайне неоднозначную позицию по поводу войны в Украине.

Также мы сообщали о том, что Венгерский премьер-министр Виктор Орбан попал в скандал из-за шарфа с провокационным изображением.