Преступление и наказание: в Перу президент-популист устроил переворот и моментально поплатился

Новый лидер мгновенно получил поддержку США и соседней Бразилии

В экзотическом государстве Перу в последние 24 часа происходят драматические события. В среду, 7 декабря, президент Педро Кастильо попытался устроить государственный переворот, однако был свергнут силовиками и взят под стражу.

Президентство Кастильо было непростым даже по меркам Перу, где в 2020 году было три президента в течение пяти дней, сообщает BBC.

Бывший школьный учитель левых взглядов с трудом победил своего правого соперника Кейко Фухимори на президентских выборах в июне 2021 года. Не имея большого политического опыта, он столкнулся с враждебно настроенным к нему Конгрессом. Поэтому, чтобы показать свою приближенность к народным массам, президент-популист заявил о намерении восстановить смертную казнь и часто посещал официальные мероприятия в широкополой шляпе.

Его Кабинет претерпел постоянные изменения, и в течение 18 месяцев пребывания Кастильо в должности у него сменилось пять премьеров. Его пребывание в должности также было омрачено обвинениями в коррупции, которые, по словам Кастильо, были частью "политического преследования".

Моральная недееспособность

Давление на президента усиливалось, поскольку он, а также члены его семьи попали под следствие по обвинению в мошенничестве и торговле влиянием. А в среду он столкнулся с новой попыткой импичмента за "моральную недееспособность".

Две предыдущие попытки не получили необходимых голосов, поэтому президент опасался, что третья попытка импичмента приведет к его смещению. В своем телевизионном обращении Кастильо заявил: "В ответ на требования граждан по всей стране мы решили создать исключительное правительство, направленное на восстановление верховенства закона и демократии".

Но опросы общественного мнения показали, что многие перуанцы не одобряют выбранного им политического пути. В апреле 76% опрошенных социологами граждан заявили, что их впечатление о Кастильо было негативным.

Впрочем, небольшая группа сторонников главы государства все же вышла на улицы с плакатами "Педро, мы с тобой". Но тысячи людей ранее выплеснули свой гнев на то, что, по их словам, было его "попыткой государственного переворота".

Импичмент Кастильо

Столкнувшись с голосованием по импичменту контролируемым оппозицией Конгрессом, президент объявил, что распускает законодательный орган. В ответ законодательный орган Перу бросил ему вызов, подавляющим большинством голосов проголосовал за его отстранение от должности, а его телохранители не позволили ему искать убежища в посольстве.

Всего через несколько часов после импичмента Кастильо Конгресс присягнул его вице-президенту Дине Болуарте в качестве нового президента. Она стала первой женщиной, возглавившей Перу. По ее словам, она будет править до июля 2026 года, когда срок полномочий Кастильо подойдет к концу.

Любопытно, что Болуарте была напарницей Кастильо на выборах 2021 года, которые привели их к власти, однако она быстро дистанцировалась от него в среду, когда тот попытался распустить Конгресс, что, по ее словам, было "попыткой государственного переворота".

Присяга Болуарте

Глава Конституционного суда заявил, что роспуск Конгресса Кастильо является нарушением Конституции.

Множество министров, включая министра обороны, подали в отставку в течение нескольких минут. Полиция и вооруженные силы опубликовали совместное заявление, в котором говорилось, что они будут соблюдать Конституцию.

Выступая после приведения к присяге, Болуарте призвала перуанцев объединиться для "национального единства" и попросила "перемирия", чтобы позволить ей бороться с коррупцией.

Пока она принимала присягу, ее предшественник уже находился под стражей в полиции.

Бегство и задержание Кастильо

Низложенный глава государства и его семья покинули президентский дворец на внедорожнике, чтобы скрыться в посольстве Мексики в Лиме и попросить там политического убежища.

Но, согласно сообщению перуанской ежедневной газеты El Comercio, руководство полиции приказало сотруднику службы безопасности, который управлял внедорожником, остановить автомобиль.

Затем Кастильо сопроводили в полицейские помещения, где генеральный прокурор Перу задержал его по подозрению в мятеже. Поскольку экс-президент находится под следствием генпрокуратуры за предполагаемое восстание, ему вряд ли разрешат покинуть пределы Перу.

Генеральная прокуратура заявила, что собирает доказательства его преступления, а уже ночью следователей заметили за вывозом неких коробок из президентского дворца и ряда министерств.

Что ждет Перу

Теперь все внимание приковано к новому президенту Дине Болуарте, ведь общественность интересует, кого она выберет в свой новый кабинет.

60-летняя бывшая адвокат, который была чем-то вроде политического кота в мешке до того, как была выбрана в качестве напарника Кастильо, попросила "пространство" и "время для спасения страны".

Она уже получила поддержку США, которые заявили, что "поддержат Перу под правительством единства, которое президент Болуарте пообещал сформировать", и Бразилии, избранный президент которой пожелал ей успехов в "исцелении ее разделенной нации и руководстве ею по пути развития и социального мира".

Но завоевать доверие перуанцев, многие из которых настороженно относятся к политикам в целом и устали от внутренней борьбы в Конгрессе, будет проблемой.

Отметим, что на днях мировое сообщество взволновала попытка вооруженного переворота в Германии, где радикальные заговорщики во главе с 71-летним бывшим депутатом Бундестага планировали создать собственную армию и захватить власть.