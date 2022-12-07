Срыв попытки переворота в Германии: заговорщики хотели создать свою армию

Предполагаемый лидер заговорщиков нетипичен для террористических операций

В Германии провели одну из самых крупных спецоперации по отношению к экстремистам, которые, по версии следствия, хотели взять штурмом Бундестаг и совершить государственный переворот.

О подробностях спецоперации рассказали в немецком издании Der Spiegel. Во главе неудавшегося путча, по данным газеты Die Zeit, стоял 71-летний принц Хайнрих Рейсс (Генрих XIII), бывший член парламента от правой партии "Альтернативы для Германии" (AfD), судья Биргит Мальсак-Винкеманн и бывший командир спецподразделения бундесвера Рюдигер фон П.

Сообщается, что члены группировки должны были надеть наручники и арестовать, а акция, по предположениям заговорщиков, должна была привести к к волнениям по всей стране, которые закончатся свержением системы — и временного правительства во главе с принцем Рейссом.

Генрих XIII

"После насильственного свержения группа хотела создать правительство во главе с Генрихом XIII. По мнению заговорщиков, этот орган должен был вести внешнеполитические переговоры с россией. Вероятно, с этой целью принц Рейсс мог связаться с российскими властями через своего партнера Виталия. Однако согласно проведенному расследованию, пока нет никаких признаков того, что (российские, — ред.) контактные лица положительно отреагировали на обращение", — говорится в статье.

Также правоохранители выяснили, что члены предполагаемой террористической группы якобы подписали соглашение о неразглашении — любому, кто его нарушит, грозит смертная казнь. Кроме того, заговорщики приобрели для связи спутниковые телефоны Iridium на сумму около 20 000 евро, которые также должны работать в случае выхода из строя сети сотовой связи.

Выяснилось, что группа разделилась на гражданскую часть, называемую внутри "Советом", и военную часть — своего рода теневое правительство с теневой армией. Последняя, как говорится в материале, принадлежал нескольким бывшим солдатам и одному действующему военнослужащему Бундесвера: старшему сержанту Андреасу М, который официально до сих пор служит в Командовании сил специального назначения (KSK).

"По данным следствия, группа вокруг принца Рейсса и Рюдигера фон П. планировала создать теневую армию, подобную ополчению, для осуществления своих планов государственного переворота. Роты национальной безопасности должны были быть размещены повсюду в Германии. По версии следствия, различными способами предпринимались попытки получить оружие и снаряжение", — сообщается в статье.

В издании отмечают, что предполагаемый лидер заговорщиков нетипичен для террористических операций: Генрих XIII. Принц Рейсс происходит из разветвленной дворянской семьи, правившей в тюрингском Фогтланде около 800 лет до распада германской монархии. Он родился в Гессене и будучи дипломированным инженером и предпринимателем, работал во Франкфурте-на-Майне и, среди прочего, преуспел в торговле недвижимостью и производстве игристых вин.

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