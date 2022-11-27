"россия не выиграет войну": Шольц четко высказался касательно поддержки Украины

Путинский режим в Европе с каждым днем все больше теряет позиции

Вслед за громким высказыванием премьера Венгрии Виктора Орбана насчет поддержки Украины в войне, отличился очередным заявлением и канцлер Германии Олаф Шольц. По его мнению, россия не только не должна, но и не сможет выиграть нынешнюю войну, ведь украинскому государству оказывают посильную помощь все западные страны.

Об этом пишет Spiegel, ссылаясь на выступление политика на конференции СДПН в Котбусе (Бранденбург). Помимо прочего Шольц пообещал, что официальный Берлин не отступит от своей поддержки Украины и будет ее предоставлять "столько, сколько понадобится". В перечень такой помощи войдут как военно-технические, так и финансовые, а также гуманитарные аспекты.

"Исходя из поддержки Германии и других стран-партнеров Украины, становится все более очевидным, что россия не только не должна выиграть эту войну, но и не выиграет ее", — подчеркнул Олаф Шольц.

По словам политика, официальный Берлин делает все возможное, чтобы противостоять россии на дипломатическом уровне. К достижениям Германии Шольц отнес общее заявление с правительством КНР о недопустимости использования "ядерки" в Украине, а также принятие итоговой декларации саммита G20, которая осуждает действия россии против украинского государства.

Интересно, что подобное ужесточение риторики немецкого канцлера практически совпало с весьма скандальными откровениями экс-премьера Британии Бориса Джонсона. Напомним, тот рассказал, что накануне вторжения рф Германия фактически была готова согласиться на распад Украины и победу россии в этой войне.

Однако сейчас Берлин действительно является одним из главных союзников Украины. Лишь на прошлой неделе наша армия получила от немцев новую поставку вооружения, в которую вошли современные мощные тягачи.