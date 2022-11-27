"Нам нужна суверенная Украина": Орбан неожиданно изменил риторику касательно россии

Орбан отметил, что Европа едина в плане целей

Скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который ранее делал неоднозначные высказывания относительно войны в нашей стране, заявил о важности суверенной Украины.

По его мнению, только в этом случае россия не будет представлять угрозы для Европы. Об этом политик заявил в ходе своего выступления во время конгресса Международного объединения христианских демократов, передает венгерское издание 24.hu.

"Европа едина в плане целей. Главное, чтобы россия не представляла угрозы безопасности Европы, а для этого нам нужна суверенная Украина", – сказал Орбан.

Также он добавил, у европейских лидеров расходятся мнения относительно санкций. По его словам, эти дебаты будут продолжаться и дальше. В отношении экономических вопросов премьер-министр подчеркнул, что краткосрочной целью является предотвращение рецессии.

Напомним, что в октябре 2022 скандал вызвало заявление Виктора Орбана относительно того, что он намерен призвать лидеров стран ЕС пересмотреть свою политику санкций относительно россии.

Также ранее "Телеграф" сообщал, что в сентябре 2022 Орбан отличился громким пророссийским "прогнозом". Он заявил, что война в Украине закончится потерей большей части нашей территории.