Самая масштабная операция в истории: в Германии сорвали попытку госпереворота (фото и видео)

Задержано больше двух десятков людей, среди них есть и гражданин рф

Германия, в последнее время усилившая военную помощь Украине, начала серьезную борьбу с радикалами, желающими свергнуть действующее правительство. В среду, 7 декабря, в 11 из 16 федеративных землях страны были проведены обыски и задержания представителей "рейхсбюргеров". Представители данного движения являются приверженцами недемократичной системы правления и жаждут смены власти с помощью насильственного переворота.

Подробности спецоперации сообщают издания Spiegel и Associated Press. Всего для проверки вероятных ячеек сосредоточия правоэкстремистской организации было задействовано более трех тысяч полицейских.

На данный момент известно о задержании минимум 25 человек, которые могут принадлежать к "рейхсбюргерам" или поддерживать их взгляды. Некоторые источники также утверждают, что среди этих лиц есть и гражданин российской федерации, разделяющий взгляды экстремистов насчет немецких властей.

Фото с места обысков

Обыски проводились в более чем 130 офисах, квартирах и складах. Среди прочего правоохранители наведались даже в казармы Командования сил спецназначения, расположенные в городе Кальва (Баден-Вюртемберг). Всего под следствием находится 52 человека.

Следственные действия в одном из регионов Германии

Следует отметить, что данная спецоперация является одной из самых крупных, которые Германия проводила по отношению к экстремистам. Часть офицеров была отправлена даже в Италию и Австрию. Следственные действия все еще продолжаются.

Не исключено, что на формирование взглядов "рейхсбюргеров" частично повлияла организаций QAnon, исповедующая множество конспирологических теорий. Как известно, зимой 2021 года именно "кью-аноны" были замешаны в нападении на американский Капитолий.

А пока Германия борется с экстремистами, в Украине продолжаются обыски в храмах УПЦ (Московского патриархата). После множественных находок доказательств связи священнослужителей с "русским миром" в Киево-Печерской Лавре, следственные действия переместились и в другие области. В добавок к этому наместник Лавры "Паша Мерседес" и вовсе попал под санкции СНБО.