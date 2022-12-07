Наймасштабніша операція в історії: в Німеччині зірвали спробу держперевороту (фото та відео)

Затримано понад два десятки людей, серед них є і громадянин Росії.

Німеччина, яка останнім часом посилила військову допомогу Україні, розпочала серйозну боротьбу з радикалами, які прагнуть повалити чинний уряд. У середу, 7 грудня, в 11 із 16 федеративних землях країни було проведено обшуки та затримано представників "рейхсбюргерів". Представники цього руху є прихильниками недемократичної системи правління та прагнуть зміни влади за допомогою насильницького перевороту.

Подробиці спецоперації повідомляють видання Spiegel та Associated Press. Загалом для перевірки ймовірних осередків правоекстремістської організації були задіяні понад три тисячі поліцейських.

Наразі відомо про затримання щонайменше 25 осіб, які можуть належати до "рейхсбюргерів" або підтримувати їхні погляди. Деякі джерела також стверджують, що серед цих осіб є і громадянин російської федерації, який поділяє погляди екстремістів щодо німецької влади.

Фото з місця обшуків

Обшуки проводилися у більш ніж 130 офісах, квартирах та складах. Серед іншого правоохоронці навідалися навіть до казарм Командування сил спецпризначення, розташованих у місті Кальва (Баден-Вюртемберг). Усього під слідством перебуває 52 особи.

Слідчі дії в одному з регіонів Німеччини

Слід зазначити, що спецоперація є однією з найбільших, які Німеччина проводила по відношенню до екстремістів. Частина офіцерів була відправлена навіть до Італії та Австрії. Слідчі дії все ще продовжуються.

Ймовірно, що у формування поглядів " рейхсбюргерів " частково вплинула організацій QAnon, сповідує безліч конспірологічних теорій. Як відомо, взимку 2021 року саме "кью-анони" були причетні до нападу на американський Капітолій.

А доки Німеччина бореться з екстремістами, в Україні тривають обшуки у храмах УПЦ (Московського патріархату). Після багатьох знахідок доказів зв’язку священнослужителів з "російським світом" у Києво-Печерській Лаврі, слідчі дії перемістилися і в інші області. На додаток до цього намісник Лаври "Паша Мерседес" й узагалі потрапив під санкції РНБО.