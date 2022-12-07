Зрив спроби перевороту у Німеччині: змовники хотіли створити свою армію

Передбачуваний лідер змовників нетиповий для терористичних операцій

У Німеччині провели одну з найбільших спецоперацій щодо екстремістів, які, за версією слідства, хотіли взяти штурмом Бундестаг і здійснити державний переворот.

Про подробиці спецоперації розповіли у німецькому виданні Der Spiegel. На чолі невдалого путчу, за даними газети Die Zeit, стояв 71-річний принц Хайнріх Рейсс (Генріх XIII), колишній член парламенту від правої партії "Альтернативи для Німеччини" (AfD), суддя Біргіт Мальсак-Вінкеманн та колишній командир спецпідрозділу П.

Повідомляється, що члени угруповання мали надіти наручники та заарештувати, а акція, за припущеннями змовників, мала призвести до хвилювань по всій країні, які закінчаться поваленням системи — і тимчасового уряду на чолі з принцом Рейссом.

Генріх XIII

"Після насильницького повалення група хотіла створити уряд на чолі з Генріхом XIII. На думку змовників, цей орган мав вести зовнішньополітичні переговори з росією. Ймовірно, з цією метою принц Рейсс міг зв’язатися з російською владою через свого партнера Віталія. Проте, згідно з проведеним розслідуванням, поки що немає жодних ознак того, що (російські, — ред.) контактні особи позитивно відреагували на звернення", — йдеться у статті.

Також правоохоронці з’ясували, що члени передбачуваної терористичної групи нібито підписали угоду про нерозголошення — будь-кому, хто її порушить, загрожує страта. Крім того, змовники придбали для зв’язку супутникові телефони Iridium на суму близько 20 000 євро, які також повинні працювати у разі виходу з мережі стільникового зв’язку.

З’ясувалося, що група розділилася на цивільну частину, яка називається всередині "Радою", і військову частину — свого роду тіньовий уряд з тіньовою армією. Остання, як мовиться в матеріалі, належала кільком колишнім солдатам і одному чинному військовослужбовцю Бундесверу: старшому сержанту Андреасу М, який офіційно досі служить у Командуванні сил спеціального призначення (KSK).

"За даними слідства, група навколо принца Рейс і Рюдігера фон П. планувала створити тіньову армію, подібну до ополчення, для здійснення своїх планів державного перевороту. Роти національної безпеки повинні були бути розміщені всюди в Німеччині. За версією слідства, різними способами робилися спроби отримати зброю та спорядження", — повідомляється у статті.

У виданні зазначають, що передбачуваний лідер змовників є нетиповим для терористичних операцій: Генріх XIII. Принц Рейсс походить із розгалуженої дворянської сім’ї, що правила у тюрингському Фогтланді близько 800 років до розпаду німецької монархії. Він народився в Гессені і був дипломованим інженером і підприємцем, працював у Франкфурті-на-Майні і, серед іншого, досяг успіху в торгівлі нерухомістю та виробництві ігристих вин.

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