Злочин і покарання: у Перу президент-популіст влаштував переворот і вмить поплатився

Новий лідер миттєво отримав підтримку США та сусідньої Бразилії

В екзотичній державі Перу протягом останніх 24 годин відбуваються драматичні події. У середу, 7 грудня, президент Педро Кастільйо спробував влаштувати державний переворот, однак його зняли з посали та взяли під варту.

Президентство Кастільйо було непростим навіть за мірками Перу, де в 2020 році було три президенти протягом п’яти днів, повідомляє ВВС.

Колишній шкільний вчитель лівих поглядів насилу переміг свого правого суперника Кейко Фухіморі на президентських виборах у червні 2021 року. Не маючи великого політичного досвіду, він зіткнувся з вороже налаштованим Конгресом. Тому, щоб показати свою наближеність до народних мас, президент-популіст заявив про намір повернути страту і часто відвідував офіційні заходи в крислатому капелюсі.

Його Кабінет зазнав постійних змін, і протягом 18 місяців перебування Кастільйо на посаді у нього змінилося п’ять прем’єрів. Його перебування на посаді також було затьмарено звинуваченнями у корупції, які, за словами Кастільйо, були частиною "політичного переслідування".

Моральна недієздатність

Тиск на президента посилювався, оскільки він, а також члени його сім’ї потрапили під слідство за звинуваченням у шахрайстві та торгівлі впливом. А в середу він зіткнувся з новою спробою імпічменту за "моральну недієздатність".

Дві попередні спроби не отримали необхідних голосів, тому президент побоювався, що третя спроба імпічменту призведе до його усунення. У своєму телевізійному зверненні Кастільйо заявив: "У відповідь на вимоги громадян по всій країні ми вирішили створити винятковий уряд, спрямований на відновлення верховенства закону та демократії".

Але опитування громадської думки показали, що багато перуанців не схвалюють обраного ним політичного шляху. У квітні 76% опитаних соціологами громадян заявили, що їхнє враження про Кастільйо було негативним.

Втім, невелика група прихильників глави держави все ж таки вийшла на вулиці з плакатами "Педро, ми з тобою". Але тисячі людей раніше вихлюпнули свій гнів на те, що, за їхніми словами, було його "спробою державного перевороту".

Імпічмент Кастільйо

Зіткнувшись із голосуванням щодо імпічменту контрольованим опозицією Конгресом, президент оголосив, що розпускає законодавчий орган. У відповідь законодавчий орган Перу кинув йому виклик, переважна більшість голосів підтримала його усунення з посади, а охоронці Кастільйо не дозволили йому шукати притулку у посольстві.

Усього за кілька годин після імпічменту Кастільйо Конгрес присягнув його віце-президентові Діні Болуарте як новому президенту. Вона стала першою жінкою, яка очолила Перу. За її словами, вона правитиме до липня 2026 року, коли сплине термін повноважень Кастільйо.

Цікаво, що Болуарте була напарницею Кастільйо на виборах 2021 року, які привели їх до влади, проте вона швидко дистанціювалася від нього в середу, коли той спробував розпустити Конгрес, що, за її словами, було "спробою державного перевороту".

Присяга Болуарте

Голова Конституційного суду заявив, що розпуск Конгресу Кастільйо є порушенням Конституції.

Багато міністрів, включаючи міністра оборони, подали у відставку протягом кількох хвилин. Поліція та збройні сили опублікували спільну заяву, в якій говорилося, що вони дотримуватимуться Конституції.

Виступаючи після приведення до присяги, Болуарті закликала перуанців об’єднатися для "національної єдності" та попросила "перемир’я", щоб дозволити їй боротися з корупцією.

Поки вона складала присягу, її попередник уже перебував під вартою в поліції.

Втеча та затримання Кастільйо

Знятий глава держави та його родина залишили президентський палац на позашляховику, щоб сховатися в посольстві Мексики в Лімі та попросити там політичного притулку.

Але, згідно з повідомленням перуанської щоденної газети El Comercio, керівництво поліції наказало співробітнику служби безпеки, який керував позашляховиком, зупинити автомобіль.

Потім Кастільйо супроводжували в поліцейські приміщення, де генеральний прокурор Перу затримав його за підозрою в заколоті. Оскільки експрезидент перебуває під слідством генпрокуратури за ймовірне повстання, йому навряд чи дозволять покинути межі Перу.

Генеральна прокуратура заявила, що збирає докази його злочину, а вже вночі слідчих помітили за вивезенням деяких коробок із президентського палацу та низки міністерств.

Що чекає на Перу

Тепер вся увага прикута до нового президента Діни Болуарте, адже громадськість цікавить, кого вона обере до свого нового Кабінету.

60-річна колишня адвокатка, яка була чимось на зразок політичного кота в мішку до того, як була обрана напарником Кастільйо, попросила "простір" і "час для порятунку країни".

Вона вже отримала підтримку США, які заявили, що "підтримають Перу під урядом єдності, яку президент Болуарте пообіцяла сформувати", та Бразилії, обраний президент якої побажав їй успіхів у "зціленні її розділеної нації та керівництві нею шляхом розвитку та соціального світу".

Але завоювати довіру перуанців, багато хто з яких насторожено ставиться до політиків загалом і втомився від внутрішньої боротьби у Конгресі, буде проблемою.

Зазначимо, що днями світова спільнота схвилювала спробу збройного перевороту в Німеччині, де радикальні змовники на чолі з колишнім 71-річним депутатом Бундестагу планували створити власну армію і захопити владу.