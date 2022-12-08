Украина бьет тревогу из-за подготовки россиянами провокации на ЗАЭС

Вероятно, захватчики готовят обстрелы противоположного берега Днепра

Оккупанты готовятся к очередной провокации на захваченной Запорожской атомной электростанции, которую уже в ближайшее время могут покинуть. На территорию АЭС привезли российские "Грады".

Об этом в четверг, 8 декабря, сообщили в телеграмм-канале "Энергоатома", отметив, что несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" разместили неподалеку от шестого энергоблока. То есть, непосредственно рядом с территорией, где находится станционное сухое хранилище, где хранятся отработанные ядерные топлива. Там раньше строились некоторые "защитные сооружения" в тайном режиме, нарушая все условия по организации ядерной и радиационной безопасности.

Наиболее возможной провокацией со стороны оккупантов может стать обстрел этими "Градами" с площадки АЭС противоположного берега Днепра, а именно городов Никополь и Марганец. В таком случае "прикрытием" станут именно энергоблоки и хранилища отработанного ядерного топлива.

"Весь мир понимает вопиющие нарушения всех норм и требований ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, которую захватчики используют для военных целей. С самого начала агрессии они размещают там личный состав, военную технику, оружие и взрывчатку; заменяли территорию станции и подъездные пути к нее ", — говорится в тексте публикации.

Также в Энергоатоме обратились к независимой комиссии МАГАТЭ с просьбой обратить внимание на дополнительное размещение российских РСЗО "Град" на территории Запорожской АЭС, а также призвали всех представителей мирового атомного сообщества создать безопасную зону внутри и вокруг станции при ее полной демилитаризации и деокупации.

Ранее "Телеграф" сообщал, как оккупационная армия россии нанесла очередной удар по инфраструктуре Запорожской АЭС. В результате обстрелов пятый и шестой блоки станции пришлось перевести в режим минимальной выработки пара.