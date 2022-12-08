К Шенгенской зоне присоединилась еще одна страна - а у двух других не вышло

Одна из страны войдет в Шенгенскую зону с 1 января

В 2023 году Хорватия присоединится к Шенгенской зоне, а заявки на вступление от Болгарии и Румынии были отклонены. Соответствующее решение принял совет министров внутренних дел стран ЕС.

Против вступления двух стран проголосовали Австрия и Нидерланды. В то же время министры одобрили присоединение Хорватии к Шенгену. Об этом сообщает румынский новостной телеканал Digi 24.

Отмечается, что Нидерланды выступили исключительно против вступления Болгарии, но не Румынии. Однако решения принимались по этим двум странам, как одно, а второе — за присоединение Хорватии, поэтому голос Нидерландов был против.

Присоединение Хорватии в безвизовой зоне подтвердили на странице чешского председательства в Совете ЕС в Twitter.

"Шенгенская зона расширяется впервые за более чем десятилетие благодаря чешскому председательству. Министры одобрили членство Хорватии с 1 января 2023 года!" — говорится в сообщении.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан отметил, что Румыния и Болгария непременно станут членами Шенгенской зоны в будущем.

"Румыния и Болгария, по моему мнению, готовы стать членами Шенгенской зоны. Я благодарен этим странам за всю работу, которую они сделали в течение последнего года и месяца. Я убежден, что их время скоро придет", — сказал Ракушан.

Еврокомиссар по вопросам внутренних дел Илва Йоханссон в свою очередь подчеркнула, что работа над тем, чтобы Болгария и Румыния присоединились к Шенгену будет продолжаться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ЕС оценили, что в ЕС оценили, что Украина сможет получить статус полноценного члена Евросоюза не менее, чем за два года.