До Шенгенської зони приєдналася ще одна країна – а у двох інших не вийшло

Одна з країн увійде до Шенгенської зони з 1 січня

У 2023 році Хорватія приєднається до Шенгенської зони, а заявки на вступ від Болгарії та Румунії були відхилені. Відповідне рішення ухвалила рада міністрів внутрішніх справ країн ЄС.

Проти вступу двох країн проголосували Австрія та Нідерланди. Водночас, міністри схвалили приєднання Хорватії до Шенгену. Про це повідомляє румунський новинний телеканал Digi 24.

Наголошується, що Нідерланди виступили виключно проти вступу Болгарії, але не Румунії. Однак рішення ухвалювалися по цих двох країнах, як одне, а друге — за приєднання Хорватії, тому голос Нідерландів був проти.

Приєднання Хорватії у безвізовій зоні підтвердили на сторінці чеського головування у Раді ЄС у Twitter.

"Шенгенська зона розширюється вперше за більш як десятиліття завдяки чеському головуванню. Міністри схвалили членство Хорватії з 1 січня 2023 року!" — йдеться у повідомленні.

Глава МВС Чехії Віт Ракушан зазначив, що Румунія та Болгарія неодмінно стануть членами Шенгенської зони у майбутньому.

"Румунія та Болгарія, на мою думку, готові стати членами Шенгенської зони. Я вдячний цим країнам за всю роботу, яку вони зробили протягом останнього року і місяця. Я переконаний, що їхній час незабаром прийде", — сказав Ракушан.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ Ілва Йоханссон своєю чергою наголосила, що робота над тим, щоб Болгарія та Румунія приєдналися до Шенгену, продовжуватиметься.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в ЕС оцінили, що Україна зможе отримати статус повноцінного члена Євросоюзу не менш ніж за два роки.