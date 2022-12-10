Война — день 290: оккупанты копят силы для наступления на Бахмутском направлении

Оперативно о главном 10 декабря

Начался очередной день противостояния украинского народа широкомасштабному российскому вторжению. Противник одержим своей идей-фикс — наступлении на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение. На других направлениях враг сосредотачивает усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливает позиции наших войск и гражданские объекты.

Но ракетный террор не состоянии остановить борьбу украинцев за свободу: наша страна продолжает получать помощь от США и других союзников, в том числе и в энергетической сфере. Благодаря этому ситуация в энергетике начинает стабилизироваться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 декабря, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Ракетный террор не остановит борьбу за свободу: Зеленский о новом пакете помощи от США.

О происходившем 7 декабря читайте в материале: Война — день 287: в Украине продолжаются аварийные отключения электроэнергии, тяжелые бои на Донбассе.

С данными за 8 декабря можно ознакомится в трансляции: Война — день 288: оккупанты пытаются наступать на Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Информация за 9 декабря доступна в сводке: Война — день 289: оккупанты обстреливают населенные пункты по всей линии фронта.