путин все чаще появляется на публике: западные СМИ узнали причину

Лидер рф имеет крайне очевидную потребность продемонстрировать, что он здоров, бдителен и контролирует ситуацию

Российский президент владимир путин, которому в Украине предсказывают крайне мрачное будущее, своими частыми появлениями на публике пытается показать, что контролирует ситуацию в россии.

Как пишет газета The New York Times, в последнее время, несмотря на неудачи рф на фронте, российский диктатор начал больше появляться на публике, показывая себя пристально следящим за общественностью и уверенно контролирующим ситуацию.

Издание отмечает, что только за последнюю неделю путин успел провести сразу несколько мероприятий со своим участием. Профессор политологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, оценив действия диктатора, заключил, что лидер рф своими действиями хочет доказать всем, что "продолжает контролировать ситуацию". В первую очередь этот месседж он посылает правящим кругам в россии.

"Когда путин так много говорит, не так важно, что он говорит, ведь некоторые его высказывания на этой неделе были ярким свидетельством зацикленности президента на продвижении собственного политического курса. Например, на заседании СПЛ путин рассказал о "националистических элементах" в Польше, которые спят" и видят вернуть так называемые свои исторические территории": то есть забрать часть Западной Украины. Тем самым он повторил заявления главы СВР сергея нарышкина, не приводившего подтверждений своим словам", — пишет NYT.

В статье подчеркивают, что в условиях автократии именно слова владимира путина дают четкое осознание российской политики. Ввиду этого, на прошлой неделе он не озвучил даже никакого намека на то, что в себе неуверен. Да, он назвал захват новых территорий результатом "спецоперации" и снова сравнил себя с Петром I, заявив, что Азовское море стало внутренним морем россии.

Что касается беседы, которая проводилась в кремле после награждения участников так называемой "спецоперации", тоже была своего рода посланием, ведь путин выглядел очень расслабленным. Он держал в руках бокал шампанского, хотя обычно центральными элементами его имиджа были самообладание и трезвость. Голосов убежден, что такой ход диктатора был достаточно эффективной "показухой" для кремлевских политтехнологов:

"Путину нужно показать публике, что все идет хорошо, что он может говорить о происходящем с удовольствием", - подытожил эксперт.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент россии владимир путин заявил о своих планах построить новый город на оккупированной части на юге Украины. Речь идет о курорте на юге Генического района Херсонской области под названием "Арбатская стрелка".