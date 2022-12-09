путин решил строить в Украине новый город

В городе якобы планируется создание "правительственного квартала"

Президент россии владимир путин собрался строить новый город на оккупированной части на юге Украины. Речь идет об Арабатской Стрелке, курорте на юге Генического района Херсонской области.

Заявление об этом сделал назначенный российскими оккупантами "главой" Херсонщины владимир сальдо, передает российском Telegram-канале Smotri media.

Арабатская стрелка на карте

Так, гауляйтер оккупированной части Херсонской области сообщил, что этот город будет с "правительственным кварталом", где размещены администрации оккупированных россией районов Херсонской области.

"Это будет еще один новый абсолютно город. Сейчас уже идут проектные работы. Маховик быстро крутится. Для молодежи, я думаю, это очень важно. И место для работы будет и место для отдыха будет. Все будет рядом и близко.

Отметим, что длина Арабатской стрелки — более 113 км, в ширина — от 270 метров до 8 км. До полномасштабного российского вторжения там работали пляжи, пансионаты, кафе и т.д. На этом курорте всегда было большое количество людей, но только не 2022 году.

Напомним, что ранее пресс-секретарь путина дмитрий песков сделал новое заявление относительно Херсона и Запорожья. Из его слов можно сделать вывод, что кремль хочет снова попытаться захватить Херсон и Запорожье.